Une femme de Vankleek Hill, dans l’est ontarien, remporte 60 millions $ au Lotto Max

Début novembre, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) indiquait qu'un billet gagnant du Lotto Max d'une valeur de 60 millions de dollars, issu du tirage du mardi 1er novembre, avait été vendu dans les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR). Et c'est finalement Vera Page qui en est la gagnante.

La résidente de Vankleek Hill est décrite par ses proches comme une femme qui a passé sa vie à donner aux autres. Elle n’a d’ailleurs jamais hésité, lorsqu'elle a fait don d’un de ses reins à sa sœur malade qui nécessitait une greffe.

Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Mme Page a travaillé comme préposée aux services de soutien à la personne tout en élevant sa famille.

Ses bonnes actions ont donc été récompensées lorsqu'elle a fait valider son billet du tirage du 1er novembre.

Je me suis sentie très calme. J'essaie d'aider les membres de ma famille à garder leur calme depuis que nous avons découvert ce gain. Ils sont très heureux pour moi , a raconté Vera Page, dans un communiqué de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, diffusé mercredi.

Vera Page a gagné 60 millions de dollars au tirage du 1er novembre. Photo : Gracieuseté Groupe CNW/OLG Winners

M. Page souhaite maintenant s’acheter un terrain et faire construire une maison double, pour elle et la famille de son fils. Elle souhaite aussi voyager et partager son lot avec sa famille pour protéger leur avenir, dit-elle.

Les hivers dans l'est de l'Ontario sont froids, alors j'aimerais passer du temps dans un climat plus chaud. Mais les étés sont magnifiques, alors je souhaite acheter un grand bateau sur lequel de nombreuses personnes pourront dormir et voyager sur la rivière des Outaouais. Mais surtout, je vais partager mon gain avec ma famille. Je veux m'occuper de leur avenir , a partagé Vera Page.

Elle a aussi des souhaits un peu plus modestes.