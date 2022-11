Allégations d’ingérence chinoise : Trudeau reste vague sur le parallèle avec les É.-U.

C'est extrêmement important que les gens puissent avoir confiance dans nos processus électoraux. On sait que ça doit inquiéter quiconque quand il y a [...] des suggestions que, peut-être, l'intégrité de nos élections a été compromise , a-t-il d'abord répondu alors qu'il se dirigeait à une réunion de son caucus.

Il s'est empressé de réitérer que des informations qu'il a eues en privé et en public indiquent qu' il n'y a pas eu d'ingérence qui a changé l'issue de nos élections .

Le premier ministre a répété que c'était la conclusion d'un comité indépendant en matière de renseignement, affirmant aussi, cette fois-ci, que le chef des élections a aussi partagé le même constat hier soir .

Comparaissant mardi après-midi devant un comité parlementaire, le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a fait savoir qu'il n'était pas en position de se prononcer sur l'exactitude des contenus des récents reportages .

Le réseau Global a rapporté, en citant des sources anonymes, plus tôt ce mois-ci, que le premier ministre avait été informé en janvier dernier que la Chine avait notamment financé au moins 11 candidats aux élections fédérales de 2019.

M. Perrault a dit qu'il n'avait pas eu connaissance de détails à ce chapitre dans le cadre de ses fonctions à Élections Canada et que, si une enquête survenait sur des allégations spécifiques, elle tomberait dans le giron de la commissaire aux élections fédérales plutôt que dans le sien.

Mardi soir, un autre comité parlementaire a entendu des chercheurs et experts, mais aucun représentant d'Élections Canada. De hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères devaient aussi témoigner, mais leur comparution a été annulée à la dernière minute, ont dénoncé des membres de ce comité.

Quoi qu'il en soit, M. Trudeau a affirmé mercredi que son gouvernement est content de pouvoir confirmer [...] qu'il n'y a pas eu d'attaques à l'intégrité de nos élections .

Il a, comme il l'avait fait mardi, soutenu qu'il avait mandaté ses conseillers en matière de renseignement de regarder au fond des choses dès la publication du premier article de Global sur le sujet.

« Je me fais "briefer" régulièrement sur les enjeux qui pourraient préoccuper nos institutions et l'intégrité de nos élections et je n'ai reçu aucune information là-dessus. »