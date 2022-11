Santé publique Ottawa recommande fortement la vaccination des enfants

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse conjointe entre le ministre fédéral de la santé, Jean-Yves Duclos, la médecin hygiéniste de Toronto, Dre Eileen de Villa ainsi que la Dre Vera Etches.

« C’est tellement important de nous concentrer sur les bienfaits de la vaccination sur les enfants. Aujourd’hui, on parle de la COVID-19 et la grippe, mais il y a tellement d’autres vaccins que les enfants manquent. Contre la rougeole, la polio. Alors c’est important de partager les informations », a déclaré Dre Vera Etches.

Le ministre fédéral de la Santé a pris le temps de rencontrer quelques citoyens, mercredi à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

Les parents sont par conséquent encouragés à contacter leurs médecins de famille ou de se rendre auprès des différentes cliniques pour faire vacciner leurs enfants.

« Nos centres pédiatriques sont surchargés. Nos infirmières sont très fatiguées et les familles font face à des défis. Alors il est temps que les gens se fassent vacciner et que nous soyons protégés. Particulièrement parce que nous sommes en automne et que Noël arrive. Alors nous voulons être protégés pour l’hiver », a commenté pour sa part M. Duclos.

Le masque recommandé

Alors que la question du masque obligatoire dans les écoles plane sur certains conseils scolaires d’Ottawa, sans toutefois l’imposer dans les salles de classe, la médecin-chef de Santé publique Ottawa a indiqué qu’elle le recommande « fortement partout ».

La Dre Vera Etches, de Santé publique Ottawa, était accompagnée, entre autres, du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, lors d'un point de presse, mercredi. Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

« Maintenant, c’est le temps de porter le masque, maintenant c’est le temps de mettre en pratique tout ce que nous avons appris ces dernières années. Et l’autre façon de se protéger c’est de prendre un vaccin. [...] C’est clair que le masque fonctionne bien et ça diminue la transmission », a déclaré Dre Vera Etches.