Des mois d’attente pour des résultats de test Pap dans le Nord de l’Ontario

Denis Constantineau, directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, confirme que sa clinique reçoit actuellement les résultats des tests qui ont été effectués en juin dernier.

On a vu les délais s'accroître au courant des derniers mois. Au début de l’été il y avait une période d’attente de deux mois, trois mois. Là on est rendus à cinq mois , indique-t-il.

« On commence à dire à nos clientes de s’attendre à un délai de six mois pour avoir des résultats. » — Une citation de Denis Constantineau

En ce qui concerne les tests routiniers, ces délais semblent moins importants.

M. Constantineau précise toutefois que si les résultats d’un premier test révèlent une anomalie et que le suivi survient à nouveau cinq ou six mois plus tard c’est évident que ça cause un stress et lorsqu’on a les résultats on a perdu du temps pour assurer les suivis .

Dans un tel cas, M.Constantineau est sans équivoque : un an d’attente depuis le début du processus avant qu’on puisse procéder à la prochaine étape c’est longtemps [...] lorsqu’on parle d’un cancer .

Ça peut faire toute la différence pour la vie d’une femme , indique-t-il.

Un embouteillage dans les laboratoires

Lorsque questionné par Radio-Canada sur la source de ces retards considérables, M. Constantineau évoque un embouteillage dans le système.

Selon Denis Constantineau, PDG du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, il est compliqué d'utiliser des services ailleurs lorsqu'il est question d'échantillons viables (archives). Photo : Radio-Canada

On le sait avec la pandémie les bureaux étaient fermés. Là, l’activité reprend alors tout le monde se lance pour tous les tests de dépistages pour le cancer qu’ils n’ont pas subis pendant les deux trois dernières années alors là au niveau des laboratoires tout arrive en même temps , précise-t-il.

Par voie écrite, les services de laboratoire LifeLabs confirment les dires de M. Constantineau. Le retour en masse de patients en clinique de dépistage les empêche de fournir les résultats dans un délai raisonnable. Avant la pandémie, ce délai était de 10 à 15 jours.

LifeLabs point aussi du doigt une baisse du nombre de cytotechnologistes, les technologistes en laboratoire médical qui dépistent les cellules cancéreuses, qui sont disponibles au pays. Le Canada forme entre 12 et 14 finissants par année au sein de son système d'éducation postsecondaire.

Ces retards ne sont pas propres à l’Ontario, toujours selon LifeLabs, mais présents dans l’ensemble des provinces et dans d’autres pays.

Pour un service public

À Sudbury, tout comme l’ensemble de l’Ontario, la majorité des cliniques envoient leurs échantillons au laboratoire privé LifeLabs. Certaines communautés ont le choix entre deux services de laboratoires. Toutefois, le problème des retards demeure.

M. Constantineau constate que nous [les professionnels de la santé] on est le consommateur et puis on est un peu à la merci des compagnies qui offrent le service .

Il souhaite que le gouvernement réfléchisse à l’éventualité que ces services deviennent publics pour un plus grand accès plus rapidement aux résultats de ces tests .

La députée provinciale néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas, est critique de l'opposition en santé. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

France Gélinas, députée néo-démocrate de Nickel Belt et porte-parole de l’opposition en matière de santé, abonde dans le même sens.