Enrochement du littoral : l’Î.-P.-É. évoque des règles plus strictes

Les promeneurs qui avaient l'habitude de déambuler sur la plage à Point Deroche doivent désormais faire demi-tour. Un mur de pierres leur barre le passage à proximité de la construction d'une résidence estivale par une famille de Toronto.

Les travaux sont en cours et, afin de protéger la future maison des assauts des vagues et des tempêtes, on a mis en place un enrochement massif.

Problème : l'utilisation de roches pour se prémunir de l'érosion dévie la force des vagues vers les propriétés voisines. À Point Deroche, des images prises par drone témoignent des dégâts subis par les terrains adjacents au mur de pierres pendant la tempête Fiona.

De plus, selon le guide  (Nouvelle fenêtre) pour les propriétaires côtiers publié par la province, les roches détruisent la plage et les habitats d'espèces vulnérables, et nuisent à l'esthétique.

Ce document fixe certaines règles, en se basant sur la loi pour la protection environnementale de même que sur la réglementation pour la protection des cours d'eau et des terres humides qui y est rattachée.

Ainsi, aucun aménagement n'est permis dans une zone tampon de 15 mètres à partir du niveau de la marée haute. Toute construction doit se trouver à une distance de recul suffisante, fixée à 75 pieds pour le littoral marin ou à 60 fois le taux annuel d'érosion, selon la valeur la plus grande.

L'ancienne propriété à Point Deroche, démolie par le nouveau propriétaire, avait déjà un mur de roches et de bois pour la protéger de l'érosion. La nouvelle construction peut se faire dans le même périmètre, selon une clause de droits acquis. Photo : Coldwater consulting

Bien qu'il contrevienne à ces normes, le projet de Point Deroche a été accepté. Interrogé à ce sujet au début de l'automne, le gouvernement avait expliqué qu'une politique de travail, entre le ministère de l'Agriculture et des Terres et celui de l'Environnement, accorde des droits acquis à certains projets.

Ainsi, à Point Deroche, le propriétaire a démoli l'ancienne maison et l'ancien mur de protection contre l'érosion. Et il construit son nouveau projet à l'intérieur du même périmètre, ce qui est permis, même si cela contrevient aux règles actuelles.

La politique de travail actuelle convenue entre les deux départements pour les maisons existantes déjà dans la zone tampon, est qu'elles peuvent y rester, mais tout nouvel ajout ou [toute nouvelle] modification ne peut pas empiéter plus loin vers la mer dans la zone tampon , expliquait le gouvernement par courriel.

Interrogés par l'opposition officielle le 4 novembre sur les bancs de l'Assemblée législative, les membres du gouvernement ont réitéré la légalité du projet.

Le projet remplace une propriété qui existait auparavant, un bâtiment qui existait auparavant et, en fait, la nouvelle propriété est plus éloignée que la propriété existante , a déclaré la ministre des Terres, Darlene Compton.

Son collègue à l'Environnement, Steven Myers, renchérissait : Ils ont suivi toutes les règles .

« Vous insinuez que quelqu'un a enfreint la loi, et ce n'est pas le cas. » — Une citation de Steven Myers, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique

Le ministre de l’Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l’Île-du-Prince-Édouard, Steven Myers Photo : CBC

Mais plus récemment, les questions sont venues du caucus progressiste-conservateur. Le jeudi 17 novembre, c'est le député de Morell-Donagh, Sidney MacEwen, qui a interrogé Steven Myers, mentionnant les tonnes et les tonnes de roches ramenées de Nouvelle-Écosse .

« On dirait que Peggy's Cove est là. » — Une citation de Sidney MacEwen, député de Morell-Donagh

Devrions-nous permettre [l'enrochement]? Devrions-nous insister sur quelque chose de naturel? Ou devrions-nous l'interdire dans certaines zones? Je pense que c'est quelque chose que nous devons mettre au point à travers le plan d'adaptation climatique , a répondu Steven Myers.

Ce plan, publié le mois dernier, a été très critiqué par le Parti vert, qui a dénoncé son manque de substance.

Nous aurons une meilleure politique en 2023 , a ajouté le ministre.

Le mardi 22 novembre, c'est le député de Rustico-Emerald Brad Trivers qui a relancé le sujet, en interrogeant à nouveau Steven Myers sur la réglementation. Il s'est attiré la même réponse du ministre : C'est une politique que nous devons mettre en place .

Brad Trivers, député de Rustico-Emerald Photo : CBC / Rick Gibbs

Le choix du mot politique inquiète le chef des verts, Peter Bevan-Baker : Une politique, ce n'est pas une loi. Nous avons des politiques qui permettent tout un tas de projets dans des endroits où on ne s'y attend pas, même s'ils violent la loi.

Il préférerait voir la mise en place d'une loi de protection du littoral, à l'instar de ce qui existe en Nouvelle-Écosse, selon lui. Je travaille sur [un projet] en ce moment , confie-t-il.

Peter Bevan-Baker, chef de l'opposition et du Parti vert à l'Île-du-Prince-Édouard, est député de New Haven-Rocky Point. Photo : Radio-Canada / Jessica Doria-Brown

Brad Trivers a insisté à l'Assemblée sur l'importance de la pédagogie : C'est un combat contre la nature, et les gens font ce qu'ils ont besoin de faire. Les gens doivent être éduqués .

S'ils achètent un bout de terre au bord de l'eau et s'ils croient qu'ils construisent quelque chose qui sera là pour des centaines d'années, ils auront certainement une mauvaise surprise , rétorque Peter Bevan-Baker qui insiste sur la responsabilité du gouvernement provincial de légiférer pour éviter ces situations.

Plus tôt cette année, Steven Myers a annoncé une augmentation de l'amende maximale de 3000 $ à 50 000 $ pour les personnes qui commettent des violations de la zone tampon. Cette déclaration faisait suite à la destruction d'une production ostréicole, causée par la coupe d'arbres à proximité.

L'année passée, il avait refusé à un propriétaire le permis pour installer des roches, par crainte des effets sur un marais voisin.

Avec des informations de CBC