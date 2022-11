Stationnement abandonné par le CIUSSS : Julie Dufour demande l’intervention de Québec

L’agrandissement du bloc opératoire empiétera sur 630 espaces de stationnement. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a décidé de revenir à la planche à dessin à la suite du refus de la Commission municipale du Québec (CMQ) de permettre à Saguenay de modifier le zonage.

Pour la mairesse Julie Dufour, ce délai est inacceptable et incompréhensible.

« Depuis le début, on est au rendez-vous. C’est un stationnement de deux étages qui ne cache pas la vue. » — Une citation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Appuyée du président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary, et du conseiller municipal du district 11, Marc Bouchard, elle réclame l’intervention du gouvernement provincial.

Le projet fait partie de la Loi 66 [devenue la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure] et on demande à Québec de l’utiliser. [Ça permettrait] de passer fi [SIC] toute structure et nous, Ville, on serait obligé d’émettre le permis tout de suite , soutient Julie Dufour.

Julie Dufour est la mairesse de Saguenay. Photo : Radio-Canada

Dix maisons [face à] un étage de plus de stationnement qui n’obstrue pas la vue? Comment ça vaut la restauration d’un hôpital? - Julie Dufour, mairesse de Saguenay

À la mi-août, Julie Dufour avait tenu la même position lorsque la demande avait été déposée à la CMQ par les citoyens. Elle avait dès lors soutenu, tout comme le cabinet de la ministre des Affaires municipales, que le CIUSSS n'était pas obligé de passer par une modification de zonage de la Ville pour aller de l'avant.

Pas d’impact sur l’agrandissement du bloc opératoire

En abandonnant le projet de stationnement à étages, le CIUSSS a tout de même assuré que cette embûche ne remettait nullement en question l’agrandissement du bloc opératoire lui-même.

La mairesse perçoit les choses autrement et en fait une question d’accès aux soins de santé.

Il faut bien utiliser utiliser nos infrastructures pour que les employés puissent avoir accès à l’hôpital pour nous soigner, pour que ceux qui ont besoin de soins ne soient pas obligés de se prendre des taxis à 40 $ pour obtenir des soins et pour que les citoyens du secteur puissent avoir accès à leur rue sans que des gens soient stationnés partout. C’est la survie de la région en termes de qualité de soins de santé , a-t-elle martelé en conférence de presse mercredi matin.

Tout ce débat se déroule dans le district du conseiller municipal de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard. Il s’est dit rassuré sur la viabilité du projet de bloc opératoire.

Il aurait toutefois préféré que le projet entier commence par la construction du stationnement pour faciliter la circulation automobile durant l’agrandissement du bloc opératoire.

Pendant la construction, ça risque d’avoir deux ou trois ans drôlement problématique, alors que c’est déjà problématique de se stationner à l’hôpital. - Marc Bouchard, conseiller municipal, district 11

Il convient que des alternatives comme le stationnement incitatif au covoiturage, seront mises en place parallèlement, mais il faut du temps pour changer les mentalités à son avis.