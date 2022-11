L’hôpital de Kapuskasing réussit ses premières opérations pour traiter le cancer du sein

Dans un courriel envoyé à l’interne au lendemain des opérations, la chirurgienne Dre Susan Krajewski, qui les a menées, a félicité toutes les personnes qui ont rendu ceci possible.

Elle raconte notamment avoir eu de l’appui de plusieurs spécialistes qui se sont déplacés du sud de la province.

De plus, le département d’imagerie diagnostique a dû rapidement se mettre en marche et faire preuve de flexibilité à l’approche des opérations.

Selon la chirurgienne et cheffe d'équipe, la Dre Jessica Kwapis, ce sont les résultats de plusieurs initiatives de financement menées par l’hôpital dans la dernière année.

Je suis arrivée à Kapuskasing comme chirurgienne début 2016. Ça fait longtemps que les opérations contre le cancer du sein sont sur ma liste de choses à apporter ici , révèle-t-elle.

L’hôpital a notamment reçu 273 000 $ du ministère de la Santé de l’Ontario plus tôt cette année pour se procurer de l’équipement pour traiter le cancer du sein.

Au total, 880 000 $ ont été amassés avec l’aide de la fondation de l’hôpital pour acheter l’équipement et ouvrir une nouvelle salle d’opération, qui doit permettre d’augmenter le volume d’opérations chirurgicales de 10 à 15 % par rapport aux niveaux de 2019.

Un travail d’équipe

Le président de la Fondation de l’hôpital Sensenbrenner, Gilbert Peters, est toujours étonné par ce que la communauté a pu accomplir par l’entremise de ces levées de fonds.

On a la capacité à Kapuskasing de traiter les [personnes] qui doivent subir des traitements pour un cancer du sein , s’exclame-t-il.

« Elles peuvent se faire enlever les seins sans être obligées de voyager en dehors de la région pour avoir accès à ces opérations-là. » — Une citation de Gilbert Peters, président de la Fondation de l'hôpital Sensenbrenner

La Dre Kwapis indique que les employés de plusieurs départements ont dû recevoir des formations en préparation pour la grande journée.

Il a fallu un effort significatif de toute l’équipe parce que ce n'est pas seulement le personnel chirurgical qui a eu besoin de formation, mais aussi nos équipes d’imagerie diagnostique et de laboratoire , explique-t-elle.

Ils ont notamment travaillé en amont avec les spécialistes venus de l’extérieur pour apprendre de nouvelles techniques d’opérations et le fonctionnement des nouvelles pièces d’équipement.

Ce n’est pas la première fois que l’hôpital connaît du succès grâce à ses campagnes de financement.

Celle menant à l’achat d’un tomodensitomètre en 2019 a, selon M. Peters, réduit de plus de 2700 le nombre de voyages par année que font les patients locaux pour des examens de tomodensitométrie.

La patience rapporte

C’est après une campagne de financement pleine de rebondissements, qui remonte à l’été 2021, que l’hôpital peut enfin compter sur une deuxième salle opératoire, qui a ouvert ses portes un peu plus d'un an plus tard.

Je suis très très fier qu’on ait été capable d’amasser tout l’argent que ça prenait pour acheter l’équipement et accomplir ces opérations-là , affirme M. Peters.

La Dre Jessica Kwapis se dit excitée de pouvoir offrir plus de services aux communautés du corridor de la route 11. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Dre Kwapis rappelle que l’objectif de l’hôpital est d’améliorer ses services tant que la qualité de soins soit maintenue .

Ceci dit, elle souligne que de tels investissements sont de grands pas vers l’amélioration de l’accès aux soins de santé dans le corridor de la route 11.

Pour ces dames, qui traversent déjà une période difficile de leur vie, ça fait une grande différence de pouvoir voyager une heure plutôt que trois heures pour se rendre à un rendez-vous , dit-elle, précisant que seules les consultations initiales et les opérations sont offertes localement pour le moment.

L’hôpital Sensenbrenner prévoit effectuer une autre opération chirurgicale pour traiter un cancer du sein début décembre.

Comme prochain projet majeur, la fondation de l’hôpital souhaite s’attaquer au financement d’une nouvelle salle de soins palliatifs et bariatriques, qui coûterait environ 110 000 $ selon M. Peters.