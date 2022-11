Plus de 150 000 élèves absents dans les écoles du Québec

En date du 21 novembre dernier, il y avait un total de 150 280 élèves absents dans les écoles québécoises, ce qui représente 12 % de l'ensemble de la population scolaire et étudiante, selon des données du ministère de l'Éducation (MEQ).

Ces données concernent les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes.

Parmi l'ensemble des absents, 16 505 le sont en raison d'un rhume, d'une grippe ou encore de la COVID-19 (test négatif ou sans test).

Sur l'ensemble des absents toujours, il y en a 964 qui, eux, ont eu un résultat de test positif à la COVID-19.

Enfin, 132 811 élèves sont absents pour des raisons qui ne sont en rien liées à l'une ou l'autre des trois maladies mentionnées.

À titre de comparaison, en février dernier, au moins 47 700 élèves québécois étaient confinés à la maison en raison de la COVID-19, toujours selon des statistiques du MEQ .

Habituellement, la proportion d'élèves absents est d'environ 5 %, dit Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE). C'est donc dire qu'avec les 12 % dénombrés par Québec, il y a presque trois fois plus d'absents dans les classes. Oui, c'est une préoccupation dans le réseau scolaire présentement , a reconnu M. Prévost à ICI RDI, mercredi.

Alors qu'au plus fort de la pandémie de coronavirus, l'enseignement à distance était préconisé, cette fois, il n'y a rien de tel. À partir du moment où l'élève a de la fièvre ou des symptômes, on va lui demander de rester à la maison, dit M. Prévost. L'école peut prévoir de donner certains travaux à l'élève pendant sa période d'absence.

Les élèves de retour en classe peuvent aussi bénéficier de périodes de récupération.

Mais le risque que cet absentéisme ait un impact sur la réussite scolaire existe bel et bien. La première étape de l'année scolaire vient de se terminer dans la majorité des centres de services scolaires, et cette période d'évaluation est plus critique , explique le président de la FQDE .

Pour améliorer la situation sur le plan sanitaire, les concierges continuent de désinfecter plus souvent poignées de porte, rampes d'escalier et autres surfaces. Et l'ensemble de la population scolaire est appelée à se laver les mains plus fréquemment.

Pas de masque obligatoire

Bien qu'il dise avoir confiance dans les mesures préconisées par les autorités de santé publique, Nicolas Provost reconnaît que les membres de la FQDE ont été un peu surpris que le port du masque obligatoire ne soit pas réinstauré dans les écoles.

À la mi-novembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a recommandé le port du masque pour tous dans les lieux publics achalandés, mais à l'exception des écoles et des garderies. M. Dubé avait expliqué que le fait de porter un masque en permanence est difficile pour les enfants, et que la décision de ne pas le leur imposer avait été prise à la suite de discussions avec des pédiatres.

On n'est pas dans l'obligation, mais des établissements recommandent fortement le port du masque, si les élèves et les parents se sentent à l'aise, nuance M. Provost. On sait que nos écoles sont des milieux restreints, avec beaucoup de monde.

Les directions d'établissements demandent à ce que les parents gardent les enfants à la maison lorsque ces derniers présentent des symptômes importants. Un élève qui tombe malade durant la journée, à l'école, peut aussi être isolé provisoirement dans l'établissement, jusqu'à ce que ses parents viennent le chercher.

Du personnel difficile à remplacer

La pénurie de personnel est aussi source de préoccupation dans le milieu scolaire.

On n'est pas dans une position de force, on peine à trouver des remplaçants , a rappelé Nicolas Provost. La pénurie se fait sentir dans les rangs des enseignants, des professionnels qui soutiennent les élèves, du personnel de soutien. Et dans les services de garde, c'est excessivement difficile .

Dans la grande région de Québec, des directions d'écoles demandent aux parents de ne pas munir leur enfant d'un repas chaud, en raison du manque d'éducatrices pour les aider à le réchauffer. D'autres écoles demandent aux parents d'éviter, si possible, d'envoyer leur enfant au service de garde scolaire lors de journées pédagogiques, dans le but de respecter le ratio de personnel de garde qualifié, exigé auprès des élèves.

Avec les informations de Aude Garachon