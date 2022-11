L’Association canadienne des entreprises de l’énergie affiche un optimisme pour 2023

L'organisme prévoit une hausse de 827 forages l'année prochaine, pour un total de 6409 puits, contre 5582 en 2022.

Il s'attend également à une augmentation du nombre de jours d’exploitation et la création de 5437 emplois directs et indirects dans le secteur en 2023.

« L’avenir énergétique repose sur notre main-d’œuvre. » — Une citation de Mark Scholz, président et chef de la direction, CAOEC

Après plusieurs années de faibles niveaux d’activité, l’embauche et le maintien en poste de la main-d’œuvre demeurent un défi à surmonter pour l’industrie énergétique , estime Mark Scholz, président et chef de la direction de la CAOEC dans un communiqué.

La CAOEC prévoit toutefois que davantage de personnes se joindront à l’industrie, car elle offre des perspectives de carrière concurrentielles aux jeunes, aux collectivités autochtones et aux nouveaux arrivants.

Mark Scholz affirme que l’année 2022 s’est révélée passionnante pour le secteur canadien des services énergétiques à la suite d’un ralentissement de sept ans dans l’industrie.

En 2023, nous prévoyons de faire avancer l’industrie, tandis que s'amorce la transformation énergétique , ajoute-t-il

Le Canada est réputé pour ses normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de haut niveau, et de nombreux pays du monde entier réclament une quantité plus importante d’énergie canadienne , dit-il.

L’achèvement du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain en 2023, un pipeline qui fournira au marché 590 000 barils supplémentaires par jour, devrait susciter, selon la CAOEC , une conjoncture favorable.