Le SPS dévoile l’identité de la victime de l’accident de minibus à Sherbrooke

Le piéton traversait la rue McManamy lorsqu'il a été percuté par le véhicule conduit par un employé d'entretien de la STS . Sa mort a été constatée à l'hôpital.

Le SPS confirme que le dossier a été remis au Bureau du coroner et que toute cause criminelle est écartée. Selon le SPS , il s'agirait d'un accident. Le coroner devra faire la lumière sur les causes du drame.

Aucune accusation ne sera portée contre le conducteur, qui a subi un violent choc nerveux.