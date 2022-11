L’ancien journaliste et militant Benoît Duguay est décédé

L’ancien journaliste de Radio-Canada Acadie Benoît Duguay est décédé mardi soir à Moncton, à la suite d’une longue lutte contre le cancer. Il avait 81 ans. Ses collègues et amis saluent sa générosité et son dévouement envers la protection de la langue française.

Benoît Duguay a fait ses débuts à Radio-Canada Acadie en 1970 à la station de Moncton.

Il est ensuite devenu le premier correspondant parlementaire à Fredericton, un poste qu’il occupera pendant une dizaine d’années.

Des journalistes à l'Assemblée législative en 1977. Benoît Duguay est la quatrième personne, à partir de la gauche, dans la rangée du haut. Photo : Radio-Canada

Il avait tellement de bons contacts lorsqu'il était correspondant à l’Assemblée législative que tu voulais savoir quelque chose, bien on appelait Benoît! Il connaissait tout le monde et il connaissait tout ce qu’il se passait à Fredericton! , se rappelle un ancien réalisateur et ami, Ronald Cormier.

Benoît Duguay a aussi animé des émissions d’affaires publiques à la radio et à la télévision, en plus d’animer Le Ce soir (maintenant Téléjournal Acadie).

« Je pense qu’on peut dire que Benoît, c’était un homme enthousiaste, par rapport à l’Acadie, par rapport à la francophonie, c’est un homme qui vraiment mettait beaucoup d’énergie à défendre la langue française. » — Une citation de Louise Imbeault, amie, collègue et ancienne directrice de Radio-Canada Acadie

Après une carrière d’une trentaine d’années en journalisme, M. Duguay s’est impliqué dans plusieurs organismes, tels que le Salon du livre de Dieppe, l’Association de l'Université du troisième âge du Nouveau-Brunswick et Lire et Faire Lire Acadie.

Son engagement envers la communauté francophonie le mènera donc vers une retraite fort occupée.

C’est des choses qui lui tenaient à cœur. Benoit, c’était quelqu'un qui était très généreux. Je pense que la plus grande chose qu’on peut dire de lui, c’est un type qui était généreux et qui voulait que les gens profitent de cette générosité pour ainsi dire , précise Ronald Cormier.

Un passionné

Benoît Duguay était aussi président de l'Association des boursières et boursiers France-Acadie (ABBFA), qui offre des bourses d’études post-secondaires à des jeunes Français pour venir étudier en Acadie, à l’Université de Moncton ou à l’Université Sainte-Anne.

C’est grâce à Benoît si ça marche cette affaire-là. [...] L'association aurait probablement tombée à l'eau si ça n’avait pas été de lui , lance Ronald Cormier.

Il souligne que l’ABBFA poursuivra sa mission, une façon de rendre hommage à Benoît Duguay.

« Benoît aimait beaucoup faire de la voile», se rappelle Eldred Savoie, un ancien collègue. Photo : Facebook - Benoît Duguay

Benoît a toujours voulu rendre à la France ce que la France nous avait donné en termes d’outils pour notre développement, pour notre épanouissement alors oui, Benoît s’est occupé de ça avec beaucoup de diligence et de façon constante souligne Louise Imbeault, une collègue, amie et ancienne directrice de Radio-Canada Acadie.

Je pense qu’on peut dire que Benoît, c’était un homme enthousiaste, par rapport à l’Acadie, par rapport à la francophonie, c’est un homme qui vraiment mettait beaucoup d’énergie à défendre la langue française.

« Il était très engagé dans tout ce qu’on lui demandait, surtout en ce qui concerne la promotion du français. » — Une citation de Eldred Savoie, ancien collègue à Radio-Canada Acadie

La Société nationale de l’Acadie a aussi tenu à souligner le dévouement de M. Duguay envers la promotion de la langue française.

La Société Nationale de l’Acadie tient à souligner sa contribution à la société acadienne. Grâce à sa contribution à l'ABBFA depuis plusieurs années, Monsieur Duguay a joué un rôle important dans la relation entre la France et l'Acadie. Lui-même boursier France-Acadie en 1972-73, Monsieur Duguay s'est investi à la réciprocité acadienne de cette relation.

Avec des renseignements de Michèle Brideau