Du financement autochtone pour une expansion des services du refuge de Timmins

Ce don permet aussi à l’organisme autochtone de réserver le tiers de ces nouveaux lits pour des femmes autochtones qui fuient de la violence conjugale ou le trafic humain.

Selon Virginia Sutherland, gestionnaire des divisions de Timmins et de Greenstone de l’ ONWA , l’organisme pourra aussi s’installer au sein même du refuge. Nous allons installer notre gestionnaire de cas ici, nos employés vont venir travailler ici et rencontrer des membres de la communauté , indique-t-elle.

Virginia Sutherland est la gestionnaire des divisions de Timmins et de Greenstone de l’ONWA. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Nous allons aussi tenir ici les activités culturelles de notre organisme , ajoute-t-elle.

Mme Sutherland rappelle l’importance de la collaboration dans la communauté pour aider la population qui a besoin des services de Vivre à l'abri.

Ces personnes qui sont ici, ce sont des mères, des tantes, ce sont des frères et des oncles et si nous pouvons nous rassembler et nous attaquer aux causes de ces enjeux ici, à Timmins, nous pouvons faire du chemin , explique-t-elle.

Selon Anne Betty Achneepineskum, cheffe adjointe de la Nation Nishnawbe Aski qui était présente pour l’annonce, l’ajout de lits est une bonne nouvelle, mais n’est pas une solution à long terme.

C’est important d’ajouter des lits afin d’améliorer la capacité, mais il en faut tellement plus pour nos besoins, nous avons besoin de plus de logements , affirme-t-elle.

Anne Betty Achneepineskum, cheffe adjointe de la Nation Nishnawbe Aski, croit que plus doit être fait pour aider à lutter contre le sans-abrisme. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Pas seulement des logements pour les personnes sans-abri, mais aussi pour les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale et de dépendance, parce que ce sont des facteurs qui peuvent souvent contribuer au sans-abrisme , ajoute-t-elle.

Le refuge Vivre à l'abri, qui est le seul refuge pour sans-abri dans le district de Cochrane, continue ainsi l’expansion de ses services dans la région.

Il a emménagé dans de nouveaux locaux à la fin de 2021.

La maire de Timmins, Michelle Boileau, qui était elle aussi présente pour l'annonce, affirme quant à elle que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour rendre la vie à Timmins plus facile pour les femmes et les Autochtones .

Avec les informations de Jimmy Chabot