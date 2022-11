Une saison touristique rentable, malgré les obstacles

L'organisme a dévoilé son bilan à l'occasion du 15e Colloque de l’industrie touristique de la Gaspésie qui se déroule mercredi et jeudi à Carleton-sur-Mer.

Les défis occasionnés, entre autres, par l’inflation, la hausse du coût de l’essence et la reprise des voyages internationaux rendaient la saison touristique 2022 difficile à prévoir pour l’industrie.

Le bilan de Tourisme Gaspésie confirme que la Gaspésie était restée une destination très prisée en 2022. Malgré tout, ç'a été quand même une très bonne année et on le voit dans le nombre de visiteurs qui, de mai à septembre, est très bon et aussi dans les retombées économiques qui sont meilleures que l’année dernière , explique la directrice générale Joëlle Ross.

Elle prévoit également qu'une fois le bilan annuel complété, 2022 ressemblera au bilan pré-pandémique de 2019, qui a été une très bonne année selon elle.

Joëlle Ross directrice générale de Tourisme Gaspésie (archives). Photo : Radio-Canada / Emilie Gagné

Tourisme Gaspésie estime que 570 000 visiteurs ont fréquenté la région, de mai à septembre, pour des retombées économiques de 340 millions de dollars. Ces estimations représentent respectivement des augmentations de 2,2 % et de 7,3 % en comparaison à l’année 2021.

Performance touristique de la Gaspésie 2019-2022 Performance touristique de la Gaspésie 2019-2022 Année Nombre de visiteurs Retombées économiques 2019 534 917 272 millions $ 2020 438 282 264 millions $ 2021 557 965 317 millions $ 2022 570 328 340 millions $

Tourisme Gaspésie remarque toutefois une diminution de la fréquentation de certains attraits et activités. C'est le cas notamment de la restauration. Je pense que les gens ont honoré leurs réservations et fait leur voyage en Gaspésie, mais que certains ont fait le choix de restreindre leurs dépenses et ont moins profité de certaines activités et des restaurants , analyse Mme Ross.

La directrice générale croit toutefois que l’important est de trouver un équilibre entre la quantité de visiteurs et la qualité des services offerts.

Selon elle, cette stratégie serait finalement bénéfique pour les retombées économiques. Le chiffre des retombées économiques est autant plus important que celui des visiteurs , affirme la directrice générale.

« Si on veut offrir un service de qualité, avec toutes les problématiques de pénurie de main-d'œuvre qu’on connaît, il va falloir recevoir peut-être moins de clients, mais mieux les recevoir. » — Une citation de Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie

Allonger la saison touristique

Pour Joëlle Ross, le défi principal reste de répartir flux touristique sur l’année plutôt que de tenter d’augmenter l’achalandage et la fréquentation en haute saison estivale.

Les années 2020 et 2021 ont été bonnes, mais ç'a été difficile en automne et en hiver parce que beaucoup [d'endroits] étaient fermés , rappelle Joëlle Ross. Elle souligne que les données de la saison estivale doivent être réparties sur l'année afin d'avoir un véritable portrait de l'achalandage et des retombées.

Selon elle, le printemps et l'automne sont de bonnes périodes de rattrapage pour les entreprises. Tourisme Gaspésie remarque déjà un rééquilibrage, notamment avec l’engouement pour le plein air et les festivals, qui se déroulent parfois jusqu’à l’automne dans l’Est-du-Québec.

Mme Ross indique que la Gaspésie connaît déjà une bonne saison touristique automnale cette année. Ce fut le cas au mois d'octobre.