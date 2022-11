Les sans-abri disent au conseil municipal d’Halifax ce dont ils ont besoin

Le personnel de la municipalité a présenté mardi un rapport au conseil régional qui comprenait les commentaires de 16 personnes vivant dans des campements et des zones boisées isolées autour de la ville. Ces propos ont été recueillis en août.

En mars, des personnes séjournant sur le site du parc Meagher d'Halifax ont reçu l'ordre des autorités municipales de démonter une structure utilisée pour stocker de la nourriture, car il s'agissait d'une structure illégale. Photo : Radio-Canada / Craig paisley

Les participants ont répondu à une série de questions sur des thèmes clés comme la façon dont ils sont devenus des sans-abri, où ils étaient hébergés et pourquoi, ce qu’ils pensent des services de police dans la ville et ce qui pourrait améliorer leur situation.

Un éventail de points de vue

Leurs réponses reflètent un éventail de points de vue.

Les tentes qu’ils installent sont horribles. C’est comme s’ils essayaient de briser les sans-abri , a déclaré une personne.

Un itinérant sollicite de l'argent sur la rue Spring Garden à Halifax. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Le parc lui-même est paisible. La vie dans les rues est très stressante, les gens sont méchants avec vous, ils sont méchants avec vous, donc le parc est calme et frais. C’est sûr , dit un autre.

Le programme Navigator Street Outreach s’est occupé de la consultation sur le sondage avec un membre du personnel du YWCA d’Halifax et les participants ont été rémunérés pour leur temps. Ils ont ensuite préparé le rapport à partir de réunions avec le personnel municipal et d’autres fournisseurs de services comme le Mi’kmaw Native Friendship Centre, Brunswick Street Mission, Adsum House et Shelter Nova Scotia.

De nombreuses recommandations

Parmi les recommandations portant spécifiquement sur les campements, mentionnons l’élaboration d’une stratégie de consommation plus sécuritaire de drogues avec l’aide du réseau principal et d’autres organismes de réduction des méfaits, et l’exploration de l’idée de lieux sobres désignés .

Des polciiers ont protégé des manifestants un camp de sans-abris à Halifax en août 2021. Photo : CBC / Mike Crosby

La ville a désigné une poignée de sites dans la région pour les campements.

Le rapport suggère d’ajouter de nombreux petits sites désignés dans la municipalité près de la nourriture, des téléphones publics, des toilettes publiques et d’autres ressources; de réintroduire le Rapport sur les sans-abri d’Halifax pour établir des points de repère annuels sur les progrès; et d’installer des installations sécuritaires, des abris étanches aux intempéries avec une alimentation électrique pour remplacer les structures existantes.

Il recommande également d’améliorer la formation des agents de la police régionale d’Halifax afin qu’ils puissent aborder les gens dans les camps avec compassion, car certains ont dit avoir été victimes de harcèlement de la part des membres de la force.

Une autre suggestion est d’ajouter un coordinateur de camp, financé conjointement par la ville et la province. Il veillerait à ce que les besoins fondamentaux et les normes de sécurité soient satisfaits dans tous les camps.

Un pansement sur une plaie béante

Il y a aussi des recommandations à l’intention du gouvernement provincial, y compris celles qui portent sur les besoins continus en matière de logement abordable et de soutien en santé mentale. Le personnel dit au conseil que le rapport a été communiqué à la province, qui est responsable du logement en Nouvelle-Écosse.

En fin de compte, la seule vraie solution ici est plus de logements , affirme le rapport. Normaliser les campements de sans-abri est une nécessité pour laquelle personne ne se sent bien - c’est mettre un pansement sur une plaie béante.

Le parc Meagher, surnommé « People's Park » par des activistes, où campent des personnes sans-abri à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Le conseiller municipal Sam Austin a indiqué qu’il a été extrêmement difficile pour la ville de faire face aux retombées de tous les échecs sociaux et les maux de la province .

Nous n’avons pas les moyens de refermer cette plaie béante… C’est tellement triste et frustrant à n’en plus finir , a-t-il déclaré au cours de la réunion.

La rétroaction et les recommandations sur l’expérience vécue feront partie d’un rapport plus vaste sur les sans-abri qui sera présenté au conseil au cours de la nouvelle année.