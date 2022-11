Plus que 100 jours avant les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

Après avoir été contraint d'annuler l'événement deux ans de suite en raison de la pandémie, le comité organisateur a fait le point sur les préparatifs, mercredi matin, à quelques mois de l'événement.

On est fébriles, mais on est confiants, on est exactement là où on doit être à 100 jours de la finale , a affirmé la directrice générale du comité organisateur des Jeux, Karine Malenfant.

La directrice générale du comité organisateur des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, Karine Malenfant Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

L'une des plus grandes tâches des organisateurs au cours des prochaines semaines sera de recruter les 2000 bénévoles nécessaires au bon fonctionnement des compétitions qui auront lieu à Rivière-du-Loup, mais aussi à Saint-Antonin, à Saint-Pascal et à La Pocatière.

C'est notre principal défi de convaincre la population qu'elle ne doit pas passer à côté de cet événement-là , affirme Mme Malenfant. Elle précise cependant que le recrutement se passe bien jusqu'à maintenant. On sent la population qui est derrière nous, les gens qui veulent s'impliquer , dit-elle.

« Ceux qui ont vécu [les Jeux de] 1971 s'en rappellent encore en 2022. On veut que ceux qui vont les vivre en 2023 s'en rappellent encore en 2073! » — Une citation de Karine Malenfant, directrice générale du comité organisateur des Jeux

Les Jeux du Québec de Rivière-du-Loup devaient au départ se tenir en 2021, 50 ans après la création de l'événement, en 1971, dans la même ville.

La directrice générale de Sports Québec, Isabelle Ducharme, se dit particulièrement fébrile à l'idée que l'événement puisse enfin se tenir, plus de six ans après que la candidature de Rivière-du-Loup eut été acceptée.

Les organisateurs des Jeux du Québec ont fait le point, 100 jours avant la tenue de l'événement à Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Six ans d'organisation pour un événement, c'est long , affirme Isabelle Ducharme.

L'histoire a commencé ici, elle va continuer ici après la finale. C'est marquant, Rivière-du-Loup, pour les Jeux , dit-elle.

Les qualifications des athlètes qui participeront aux Jeux du Québec sont déjà commencées dans plusieurs disciplines et se dérouleront jusqu'à la fin de janvier dans toutes les régions du Québec.

Plus de 3000 jeunes athlètes sont attendus pour les compétitions.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron