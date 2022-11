Banni à vie des États-Unis pour une bouteille de CBD oubliée dans sa voiture

Jonathan Houweling, le propriétaire d'une agence d'organisation d'événements, a fait l’objet de la fouille au poste frontalier de Peace Arch, en Colombie-Britannique le 7 novembre dernier.

Jonathan Houweling, qui se rend régulièrement aux États-Unis, y allait en vue de l’organisation de festivals durant la période des fêtes.

Le nombre de Canadiens qui prennent le chemin des États-Unis se rapproche de ce qu'il était avant la pandémie de COVID-19. Cet incident leur rappelle que la possession, la distribution et la vente de marijuana est illégale, selon la loi fédérale américaine sur les substances contrôlées.

Le cannabis est légal dans l'État de Washington, où se rendait Jonathan Houweling, mais les frontières sont sous l'autorité fédérale, et les lois fédérales ont préséance sur les lois des États.

C'est gênant. C'est comme un nuage gris [qui me suit] , explique Jonathan Houweling, qui est originaire de Langley, en Colombie-Britannique, une communauté située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Vancouver et à une vingtaine de kilomètres de la frontière de Peace Arch.

L'entrepreneur a été retenu plusieurs heures à la frontière pour la fouille et les interrogatoires qui ont suivi.

Les agents frontaliers ont pris ses empreintes digitales, un échantillon d' ADN et lui ont imposé une amende de 500 $ US.

Les agents font respecter les lois des États-Unis, et celles-ci ne changeront pas parce que le Canada a légalisé la marijuana , a déclaré la porte-parole de l'agence de protection des frontières américaines, Rhona Lawson.

Le cannabidiol (CBD) et le tétrahydrocannabinol (THC) sont les deux principales composantes du cannabis. Le CBD a des propriétés anxiolytiques et anti-inflammatoires, mais pas d’effet euphorisant, tandis que le THC a des effets psychoactifs, comme l'inhibition et une sensation de planer. Photo : Radio-Canada

Le CBD est une substance non psychoactive provenant du cannabis. Cette substance n'est pas contrôlée aux États-Unis tant qu'elle contient moins de 0,3 % de tétrahydrocannabinol (THC), la substance chimique psychoactive du cannabis.

Selon Jonathan Houweling, un douanier lui a dit avoir obtenu un résultat positif à un test de détection de la présence de THC après avoir testé l'huile dans sa bouteille de CBD .

Il affirme que cette interdiction de séjour à vie aux États-Unis sera la fin de son agence. Je ne vois pas comment continuer si je ne peux pas m'y rendre en personne , explique-t-il en ajoutant qu'il a des contrats pour des festivals à Chicago et à New York qui ouvrent leurs portes vendredi.

Le cannabidiol est légal au Canada, mais la loi canadienne interdit de traverser la frontière du pays avec des produits du cannabis. De plus, la loi fédérale américaine, qui a préséance aux frontières des États-Unis sur les lois des États américains, interdit l'importation de produits du cannabis. Photo : Capture d'écran - Gouvernement du Canada

Les agents frontaliers sont juge, jury et bourreau, selon un avocat

L'avocat en immigration Len Saunders, qui se trouve dans l'État de Washington, explique que, depuis la réouverture de la frontière canado-américaine, il entend régulièrement parler de cas similaires.

Il aimerait bien que les douaniers fassent preuve de discrétion, mais il sait que cela n'est pas possible, car ils sont tenus de suivre la loi américaine. Ils sont juges, jury et bourreaux , note Len Saunders.

Pour sa part, Jonathan Houweling a fait une demande aux autorités américaines pour une permission spéciale d'entrée aux États-Unis pour les personnes qui y sont interdites de séjour. Cela lui a coûté 585 $ US.

Il dit avoir l'impression que la loi américaine sur le contrôle des substances à la frontière a des effets non voulus : Je me demande souvent si les Américains sont plus en sécurité maintenant qu'il m'est interdit d'y aller durant le reste de ma vie.

Le Canada interdit aussi de franchir sa frontière avec du cannabis

Il est illégal de franchir la frontière canadienne avec du cannabis, que ce soit pour entrer au pays ou en sortir. Si vous tentez de voyager vers d’autres pays en possession d’une quantité quelconque de cannabis, vous pourriez faire l’objet d’accusations au criminel. Cette interdiction s’applique à tous les pays, que le cannabis y soit légal ou non , explique le gouvernement du Canada sur son site Internet.

Il est interdit d'importer du cannabis ou ses produits au Canada, même ci ceux-ci y sont légaux Le cannabis est légal pour les adultes au Canada. Cependant, il demeure illégal de franchir la frontière canadienne avec du cannabis ou des produits contenant du cannabis, dont le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique : peu importe la quantité de cannabis transportée;

même si a l'autorisation de consommer du cannabis à des fins médicales, sous quelque forme que ce soit, y compris le cannabidiol (CBD);

même si on voyage à destination ou en provenance d’une municipalité, d’un État ou d’un pays où le cannabis a été légalisé ou décriminalisé. Si on entre au Canada et qu'on possède du cannabis sous une forme quelconque, on doit le déclarer à l’Agence des services frontaliers du Canada  (Nouvelle fenêtre) . Le fait pour une personne de ne pas déclarer qu'elle est en possession de cannabis à la frontière canadienne constitue une infraction criminelle grave. Elle pourrait être arrêtée et poursuivie. Source : Gouvernement du Canada

Avec les informations de Joel Ballard