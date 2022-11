Le Carrefour Beausoleil à Miramichi peine à vendre ses spectacles

Des chiffres qui inquiètent

Les mois d’octobre et de novembre ont été très difficiles pour le Carrefour Beausoleil.

Le 16 octobre dernier, seulement 181 spectateurs sont venus voir l’humoriste québécois P-A Méthot.

Au spectacle du musicien acadien Daniel Léger du 28 octobre, seulement 23 personnes se sont déplacées.

Le spectacle Marco Bleu n'a accueilli qu'une vingtaine de spectateurs. Photo : Carrefour Beausoleil

Le 10 novembre, 40 personnes sont venues voir Danny Boudreau.

Le spectacle de théâtre et de marionnettes pour enfants, Marco Bleu, n’a attiré que 20 curieux à la fin novembre.

Le 22 novembre dernier, la pièce de théâtre Intrusions signée par le Théâtre Populaire d’Acadie, n’avait vendu que six billets quelques heures avant la représentation.

Le mois de décembre ne s’annonce pas plus vert, alors que le spectacle du fameux chanteur québécois Vincent Vallières n’avait vendu que 15 billets en date du 22 novembre.

Des causes multiples, mais floues

Ce n’est pas seulement les diffuseurs de spectacles qui sont pénalisés, mais les artistes aussi. C’est jamais le fun de jouer devant une salle vide , explique la directrice du Carrefour Beausoleil, Line Thibodeau.

Elle ajoute que c'est du jamais vu en 20 ans, dans le milieu culturel.

La directrice du carrefour, Line Thibodeau, s'inquiète de la situation. Photo : Carrefour Beausoleil

J’ai baissé le prix de mes billets, j’offre des repas gratuits, des boissons, je fais encore plus de promotion, on tente tout. Mais le résultat n’est tout simplement pas là, les gens n'achètent pas plus nos spectacles , ajoute Line Thibodeau.

La reprise des activités dans le secteur culturel ne signifie pas pour autant une effervescence dans la vente de billets.

Pour Line Thibodeau, plusieurs facteurs pourraient expliquer cette constante baisse d’achalandage.

Sans surprise, l'aspect francophone minoritaire y joue pour beaucoup, alors que le centre propose des spectacles en français dans un milieu majoritairement anglophone.

La directrice s'interroge à savoir si cette offre attire et intéresse le public cible de la région ou s'il préfère se rendre dans les grands centres urbains.

Le Carrefour Beausoleil de Miramichi propose des spectacles en français dans un milieu majoritairement anglophone. Photo : Radio-Canada

Line Thibodeau soutient l’hypothèse que l’inflation pourrait également jouer un rôle dans la vente de billets.

Certaines personnes pourraient aussi être réticentes à se rendre en salle de spectacles dans un environnement sans restrictions sanitaires.

La directrice du centre affirme toutefois qu’elle reste positive et qu’elle espère que le nuage finira par passer.

Le Carrefour Beausoleil présentera Vincent Vallière le 11 décembre, Les Gars du Nord le 20 décembre ainsi que le groupe Baie en janvier 2023.