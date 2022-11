La Nation métisse de la Saskatchewan s’oppose au projet de la « Saskatchewan First Act »

Les Métis de la Saskatchewan et et leur Assemblée législative ont le pouvoir d'adopter des lois, des règlements, des règles et des résolutions régissant les affaires et la conduite des Métis en Saskatchewan, selon le site web de la Nation métisse de la Saskatchewan.

Le projet de loi « Saskatchewan First Act », déposé à l'Assemblée législative de la Saskatchewan au début du mois, vise à affirmer la compétence de la province sur les ressources naturelles.

L'approche de la province à ces problèmes, qui est exclusive et étroite, ne fait rien pour avancer ou reconnaître les droits des Métis , indique la déclaration publiée par l’exécutif de la Nation métisse de la Saskatchewan .

Ainsi, les approches actuelles, qui renforcent les politiques de consultation coloniales, sont inconstitutionnelles et travaillent activement à minimiser et à marginaliser les voix des Métis, selon la déclaration.

Dans son côté, la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) avait déjà exprimé son opposition au projet de loi « Saskatchewan First Act ».

Demande le retrait du projet de loi « Saskatchewan First Act »

Selon un récent communiqué de la Nation métisse de la Saskatchewan, l'Assemblée a demandé à l'exécutif de l'organisation de réclamer le retrait immédiat du projet de loi « Saskatchewan First Act ».

Le peuple métis de la Saskatchewan a des droits en vertu de l'article 35 de la Constitution, déclare la vice-présidente de la Nation métisse de la Saskatchewan, Michelle LeClair.

L'article 35 reconnaît « les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada ».

La Nation métisse de la Saskatchewan a investi plus de 100 millions de dollars dans notre province et nous continuons à investir de l'argent dans d'énormes plans d'infrastructure ; nous avons toutes ces bonnes choses qui se produisent et qui ne font que profiter à la province , indique Michelle LeClair.

Selon Mme LeClair, la province n'a pas consulté la Nation métisse de la Saskatchewan lors de l'élaboration du projet de loi « Saskatchewan First Act ».

« Si nous pouvions travailler ensemble, nous aurions des impacts aussi considérables sur la population de la Saskatchewan » — Une citation de Michelle LeClair, vice-présidente de la Nation métisse de la Saskatchewan

Cependant, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, avait déjà déclaré s'être entretenu avec de nombreux membres autochtones de la province lors de la rédaction du projet.

Ainsi, dans une déclaration, la province affirme que les articles 92 et 92 de la Constitution soutiennent la compétence législative exclusive de la province en matière de ressources naturelles.

Avec les informations de Jennifer Francis