La justice réparatrice et la médiation pour appuyer les victimes d’agression sexuelle

L'affaire Julien Lacroix a de nouveau été remise sur la sellette, dimanche dernier, lors le l'émission Tout le monde en parle , et a notamment permis de mettre en lumière un service méconnu pour les victimes d'agression sexuelle : la justice réparatrice et la médiation. Parfois utilisé en parallèle du système judiciaire, parfois inclus dans une sentence, le service a été mis sur pied à la suite de la première vague #moiaussi, en 2017. Alice, une victime estrienne, a utilisé ce moyen pour confronter son agresseur. « Je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire dans ma vie. »

Alice a vécu l'éclatement de sa famille, puis les centres jeunesse à la suite de la dénonciation de sa soeur, agressée par leur père. Elle et trois de ses soeurs sont par la suite restées au sein de la famille pour refaire les liens avec lui, mais j'ai eu des souvenirs qui me sont revenus en tête après la lecture d'un livre. Est-ce que ça m'était arrivé aussi? J'ai alors coupé les ponts avec mon père.

C'est ce dernier qui a suggéré de passer à travers le processus de médiation pour tenter de recoller les pots cassés.

Le processus de justice réparatrice est une réaction sociale à un geste commis, explique le directeur d'Équijustice Estrie, Pierre Marcoux, mais qui met l'accent sur les torts causés aux personnes victimes. On va favoriser l'implication de toutes les personnes impliquées dans la situation.

À travers Équijustice Estrie, Alice a ainsi pu rencontrer son père, éclaircir ces doutes-là et lui exprimer toute sa douleur.

Je me suis dit : "Il comprend que je suis blessée, il comprend l'enjeu derrière cela". Cela m'a fait du bien de me dire : "Je me vais m'assoir face à lui [...] et je vais clarifier ces doutes avec la personne concernée".

Il faut le faire pour rebâtir la maison sur des bases solides, même si cela fait mal, même si cela a été long , ajoute-t-elle. Si cette confrontation lui a permis de quintupler sa confiance , elle admet que le processus a tout de même été difficile.

« Chaque fois, ça me ramenait dans ces moments-là, dans cette blessure-là. C'est comme si j'enlevais mon pansement, ça saignait, et je continuais de fouiller là-dedans pour enlever les petites gravelles » — Une citation de Alice, victime

Alice souligne qu'aujourd'hui, elle a pardonné et entretient une relation « virtuelle » avec son père. J'ai enlevé une charge sur mes épaules et je lui ai remis. Aujourd'hui, je me développe comme femme et je me suis dit : Ça suffit. Les victimes, ça suffit. On a une parole et il faut prendre parole.

Elle admet toutefois qu'il reste quelque chose de brisé, et une culpabilité envers sa soeur . On a tellement délaissé ma soeur le 24 décembre, parce qu'on allait fêter avec mon père et non avec la victime. Noël, c'est quelque chose de triste chez nous . Mais elle soutient que sa soeur est une battante et la femme la plus forte qu'[elle] connaisse.

Un processus individualisé et qui prend de l'ampleur

La médiatrice Sandy Grenier a accompagné Alice et son père dans leur démarche. Elle précise toutefois que le processus varie énormément d'une victime à l'autre, et que ce ne sont pas toutes les personnes qui se rendent à la rencontre. Le travail de Sandy Grenier est d'accompagner la victime et de répondre à ses besoins.

Si cette personne veut aller plus loin, on va voir ce qui aurait du sens, ce qu'elle voudrait dire. [...] Je vais marcher avec la personne. Si cette personne veut écrire une lettre, ce n'est pas moi qui vais définir si ce serait mieux une rencontre. Ce ne sont pas toutes les démarches qui se rendent à une rencontre avec l'autre , explique-t-elle.

« La rencontre n'est pas nécessairement pour le pardon. » — Une citation de Sandy Grenier, médiatrice

Le processus, ajoute Pierre Marcoux, est évolutif. Il y a de l'ambivalence, de la vulnérabilité. On va suivre cette personne-là le temps qu'il faut , explique-t-il.

Selon Pierre Marcoux, 300 demandes de médiation et de justice réparatrice ont été faites au Québec, dont 80 en Estrie depuis 2017.

« C'est une quinzaine de demandes en moyenne par année, et cela va en augmentant. » — Une citation de Pierre Marcoux, directeur d'Équijustice Estrie

Avec les informations de Marie-France Martel