Tyler Shandro veut que la commissaire de la GRC Brenda Lucki soit démise de ses fonctions

Dans un communiqué de presse, le ministre albertain de la Justice, Tyler Shandro, déclare qu'il ne veut plus que la commissaire Brenda Lucki soit à la tête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Il réclame que le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, la démette de ses fonctions, car l’Alberta ne lui fait plus confiance .

« Je demande au ministre Mendicino de révoquer la commissaire Brenda Lucki de son poste. La commissaire doit être tenue aux normes les plus strictes » — Une citation de Tyler Shandro, ministre de la Justice de l'Alberta

Selon lui, la commissaire n’a pas informé le fédéral de toutes les disponibilités policières avant l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence et les mesures connexes.

À Ottawa, le ministre Marco Mendicino a dit que la commissaire Brenda Lucki a la confiance d'Ottawa.