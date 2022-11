Dons d’organes : « On avait un joyau et on l’a brisé au Québec »

« On avait un joyau, et on l’a brisé au Québec. »

C’est ainsi que le Dr Pierre Marsolais résume l’expérience du Centre de prélèvement des organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, plus communément appelé le CPO.

Le projet pilote a existé entre 2013 et 2019, en réponse à des problèmes identifiés depuis longtemps dans l’organisation du don d’organes. Notamment, l’accès difficile à des ressources comme les unités de soins intensifs ou les blocs opératoires.