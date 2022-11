La N.-É. élargit l’admissibilité pour l’achat d’une première maison

La Nouvelle-Écosse a élargi l’admissibilité à son programme de mise de fonds en adoptant la définition d’« acheteur d’une première maison » utilisée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Le Programme d’aide à la mise de fonds offre aux personnes admissibles qui achètent leur première maison un prêt sans intérêt correspondant à 5 % de la valeur de la propriété.

La province définit maintenant l’acheteur d’une première maison comme une personne qui :

N’a jamais acheté de maison.

Il a eu une rupture de mariage ou d’union de fait.

N’a pas occupé une maison que lui ou son partenaire possèdent depuis quatre ans.

Il pourrait s’agir d’anciens propriétaires qui n’ont pas possédé de propriété depuis au moins quatre ans et qui veulent retourner sur le marché ou de propriétaires qui ont loué leur propriété et qui cherchent à en acheter une autre, selon un porte-parole de la province.

À lire aussi : Une députée libérale de la N.-É. veut simplifier l’accès à la propriété

Certains critères à respecter

Il y a d’autres critères d’admissibilité qu’un demandeur devrait remplir pour être admissible à l’aide à la mise de fonds, comme le seuil de revenu , a rappelé Krista Higdon dans un courriel envoyé mardi.

En date du 31 octobre, la province avait approuvé 108 demandes pour 2022-2023. Krista Higdon soutient qu’il est difficile d’estimer combien de personnes supplémentaires seront admissibles en raison de ces changements récents, car les demandeurs devront satisfaire à d’autres critères d’admissibilité.

Les ménages doivent gagner moins de 145 000 $ pour être admissibles et la valeur maximale admissible d’une maison dépend de l’endroit où le demandeur vit dans la province.

Municipalité régionale de Halifax : 500 000 $.

Régions du nord et de l’est englobant Cumberland , Colchester , Pictou, Antigonish, Guysborough et Cap-Breton : 300 000 $.

, , Pictou, Antigonish, Guysborough et Cap-Breton : 300 000 $. Région de Yarmouth : 300 000 $.

: 300 000 $. Vallée de l’Annapolis et Rive-Sud : 375 000 $.

La mise de fonds maximale est de 25 000 $ remboursable sur 10 ans à compter d’un mois après l’émission du prêt.

Les ménages doivent gagner moins de 145 000 $ pour être admissibles et la valeur maximale admissible d’une maison dépend de l’endroit où le demandeur vit dans la province. Photo : Photo : IStock

Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, a annoncé ces changements au nom du ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr.

Cela tient compte de l’évolution des circonstances de la vie. Une définition plus large signifie qu’un plus grand nombre de personnes qui ont besoin d’aide dans le cadre de ce programme et qui cherchent à acheter une maison seront incluses , a indiqué Tory Rushton.

Des demandes acceptées dès janvier

La province commencera à accepter les demandes fondées sur la nouvelle définition en janvier.

Roger Boutilier, PDG de l’Association des agents immobiliers de la Nouvelle-Écosse, a admis que les courtiers immobiliers étaient préoccupés par la définition limitée d’un premier acheteur.

« Nous sommes heureux de voir une nouvelle définition aujourd’hui. Chaque fois que les ordres de gouvernement harmonisent leurs définitions et leurs politiques, les Canadiens en profitent. » — Une citation de Roger Boutilier, PDG de l’Association des agents immobiliers de la Nouvelle-Écosse

En octobre, le prix moyen d’une maison résidentielle en Nouvelle-Écosse était de 385 756 $, soit une augmentation de 5,7 % d’une année à l’autre, selon l’association.

L’été dernier, la province a modifié le programme pour accroître l’admissibilité au prix maximal du marché de la propriété et le revenu maximal du ménage. Il a également supprimé une échelle mobile pour fournir le prêt complet de 5 % à tous les demandeurs.

Ces changements ont été apportés dans le contexte de la hausse des prix de l’immobilier et de l’augmentation du coût de la vie.