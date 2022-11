Les défenseurs de la rivière Magpie demandent de nouveau sa protection définitive

Cette demande est réitérée en vue de la 15e Conférence de l’ ONU sur la biodiversité, la COP15, qui se tiendra à Montréal du 7 au 19 décembre.

L’alliance soutient que le Québec doit démontrer son intention réelle de poursuivre ses efforts de protection du territoire dans le respect des droits autochtones et des communautés locales.

L’un des porte-parole, Pier-Olivier Boudreault, implore Hydro-Québec de considérer les impacts environnementaux que ce projet pourrait occasionner sur le territoire et sur les espèces qui en dépendent.

Malheureusement, du côté d’Hydro-Québec, on ne veut pas laisser aller cette rivière , dit-il d’emblée. On veut garder le potentiel hydroélectrique en disant qu’il faut aller vers une transition énergétique, qu’il faut électrifier nos transports. Mais il faut se rappeler que, surtout dans le cadre de la COP15 où on veut parler de biodiversité, qu’il ne faut pas que la lutte aux changements climatiques se fasse sur le dos de la biodiversité , revendique M. Boudreault qui est aussi biologiste pour la SNAP Québec.

En 2017, Hydro-Québec avait assuré qu’elle n’avait pas dans ses cartons de projets de barrages hydroélectriques sur la rivière Magpie.

Selon son plan stratégique 2022-2026, Hydro-Québec veut augmenter sa capacité de production de 5000 mégawatts (MW). Pour y parvenir, elle veut lancer des projets de 2000 MW dans ses centrales existantes d'ici 2035.

Hydro-Québec refuse pour sa part d’exclure quelconque rivière de ses réflexions dans l’élaboration de projets hydroélectriques.

Le porte-parole Francis Labbé affirme toutefois que l’acceptabilité sociale demeure un critère qui sera examiné lors des études de faisabilité menées par la société d’État. Maintenant, ce qu’on est en train de voir c’est ce qu’il est possible de faire de façon raisonnable et acceptable et dans quel délai , rapporte-t-il.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe