Un coup de pouce pour un magasin général historique près de Thunder Bay

Le gouvernement provincial a annoncé l’octroi d’une subvention de 200 000 $ mardi pour faire de ce bâtiment sesquicentenaire une destination touristique, culinaire et éducative.

Le copropriétaire du magasin, Jeff Korkola, précise toutefois que ce financement a été approuvé en 2020, juste avant la pandémie. Cependant, les travaux qu’il a occasionnés sont toujours en cours.

Le magasin de Silver Islet n’est pas toujours facile à gérer , blague-t-il. D’un point de vue entrepreneurial, ce n’est pas pour les âmes sensibles.

« C’est une chose de rendre un édifice exploitable et d’y ouvrir un commerce, et c’est autre chose de l’entretenir pour les générations futures. » — Une citation de Jeff Korkola, copropriétaire du magasin général de Silver Islet

Il ajoute que le financement de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario leur permet d’accomplir ces deux objectifs.

Nous modernisons l’équipement de cuisine nécessaire pour répondre à la demande de brioches à la cannelle , dit Jeff Korkola. La composante éducationnelle est énorme aussi.

C’est un morceau de l’histoire locale qui vit toujours.

Le magasin général de Silver Islet a ouvert ses portes en 1877, mais Jeff et sa femme Sandy l’ont repris il y a à peine 5 ans.

Aujourd’hui, le magasin est ouvert du printemps à l’automne et vend divers articles. On peut également y apercevoir des objets portant sur l’histoire minière de Silver Islet, une petite communauté située sur la péninsule de Sibley, sur le lac Supérieur.

Le village et son magasin sont des destinations touristiques régulières pour les croisières qui passent par Thunder Bay pendant l’été, ainsique que pour les visiteurs du parc provincial du Sleeping Giant, situé à quelques kilomètres.

Le Sleeping Giant, vu ici de la rive de Thunder Bay dans le nord-ouest de l'Ontario, fait partie des destinations choix des croisières sur le lac Supérieur. Photo : La Presse canadienne / CBC

Le directeur de Thunder Bay Tourism, Paul Pepe, affirme qu’il y a des avantages touristiques clairs pour la région.

Il y a 150 ans d’histoire dans cet édifice, et beaucoup de gens l’ignorent , dit-il. On y interprète très bien l’histoire de la première mine et de la communauté autour de cette mine.

Des travaux additionnels sont prévus pour garder le magasin ouvert plus longtemps pendant l’année.

Jeff Korkola espère pouvoir ouvrir le magasin d’avril jusqu’à la fin novembre.

Le mois de novembre, c’est fou. C’est la saison des tempêtes et les gens viennent juste pour voir le lac se déchaîner, alors il y a une occasion d’allonger la saison.

D'après les informations de CBC News