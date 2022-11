Parmi les titres qui seront retirés le 1er décembre, on compte le populaire jeu d’énigmes Deus Ex GO, qui figure toujours parmi les 100 meilleurs titres des jeux de casse-tête dans l’App Store.

Les personnes qui se sont procuré ce jeu, pour une somme d’un peu moins de 10 $, ne pourront plus y lancer de partie à compter du 4 janvier 2023, même si l’application est téléchargée sur leur téléphone intelligent.

Les jeux mobiles gratuits Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows et Space Invaders: Hidden Heroes subiront le même sort.

Nous vous encourageons à utiliser d’ici le 4 janvier les achats effectués dans le jeu, car ils ne seront pas remboursés , peut-on lire dans une déclaration du studio publiée sur Twitter.

Une fermeture inattendue

Le groupe suédois Embracer, un mastodonte du jeu vidéo, a mis la main sur Eidos Montréal et Square Enix Montréal en mai dernier, acquérant du même coup les droits de propriété intellectuelle de nombreuses séries, dont Tomb Raider et Deus Ex. L’entreprise a rebaptisé ce dernier studio Onoma en octobre, avec une nouvelle identité de marque. Elle a créé la surprise en annonçant moins de trois semaines plus tard mettre la clé sous la porte de ce studio.

La fermeture [...] de notre studio Onoma est une décision difficile que nous avons prise avec beaucoup de soin et de considération. Nous remercions grandement l’ensemble des membres de l’équipe pour leurs contributions au fil des ans et espérons pouvoir réaffecter le plus grand nombre possible à de nouveaux postes , avait déclaré par voie de communiqué Phil Rogers, directeur de CDE Entertainment, une filiale d’Embracer Group.

Une partie des quelque 200 membres du personnel d’Onoma a été réaffectée chez Eidos Montréal.

Onoma travaillait notamment sur le titre en réalité augmentée Space Invaders, dont on ne connaît toujours pas le sort. Le studio n’a pas donné suite dans l’immédiat à une demande de commentaire.