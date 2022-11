L’Ontario demande à des cliniques médicales d’être ouvertes 7 jours sur 7

Un message transmis lundi aux équipes de santé familiale et aux cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien les appelle même à offrir des services cliniques 7 jours sur 7, y compris en soirée, jusqu’à nouvel ordre.

Le ministère de la Santé cite le nombre élevé d'infections respiratoires liées à l'influenza, au virus respiratoire syncytial (VRS) et à la COVID-19, qui cause des débordements dans les hôpitaux pédiatriques en particulier.

Pas tous les Ontariens peuvent avoir accès à des soins primaires pour leur enfant durant la semaine ou les heures de pratique régulières , explique Hannah Jensen, attachée de presse de la ministre de la Santé Sylvia Jones.

« Ça va aider à éviter les visites non essentielles dans les hôpitaux et à garder les urgences disponibles pour ceux qui nécessitent des soins immédiats. »

L'attente dans les urgences a bondi dans nombre d'hôpitaux, particulièrement ceux pour enfants. Certains ont même dû annuler des chirurgies pour faire face à la demande accrue.

La province avait déjà demandé au début du mois aux hôpitaux de traiter aussi des enfants pour alléger la pression sur les établissements pédiatriques.

La Dre Michelle Cohen, omnipraticienne à Brighton au sein de l'équipe de santé familiale de Lakeview, affirme que la requête du ministère de la Santé est « ridicule » et sème la « confusion ».

« Comment peut-on travailler aussi le soir et les fins de semaine sans plus de personnel et de financement? »