Marc-André Bergeron n’exclut pas la possibilité de demeurer l’entraîneur des Lions

J’ai pensé beaucoup. Je suis un gars qui aime performer. Quand tu n’as pas le temps de te préparer, c’est fatigant… Je me sens comme ça aujourd’hui , a déclaré Marc-André Bergeron mercredi, quelques minutes avant de sauter sur la patinoire pour diriger son premier entraînement.

L’équipe s’envolera jeudi en prévision des trois matchs du week-end face aux Grizzlies de l’Utah.

L’ancien défenseur des Oilers et du Canadien a eu l’occasion de diriger un match récemment et il admet avoir apprécié l’expérience, au point tel de vouloir tenter sa chance.

« J’ai souvent dit le contraire. Je ne me voyais pas comme un entraîneur, mais la vie fait parfois drôlement les choses. Le petit échantillon que j’ai eu l’autre jour me donne minimalement le goût de l’essayer et voir. » — Une citation de Marc-André Bergeron, vice-président et directeur général des Lions de Trois-Rivières

L’expérience de Marc-André Bergeron, qui a disputé plus de 500 matchs dans la LNH (en combinant la saison régulière et les séries éliminatoires) au sein de sept organisations différentes, aura été suffisante pour convaincre le président des Lions, Mark Weightman, d’adhérer à son plan. Le Trifluvien cumulera donc les fonctions de vice-président, directeur général et entraîneur-chef.

L'équipe a entamé sa deuxième saison en octobre dernier (archives). Photo : Facebook / Lions de Trois-Rivières

Il a beaucoup d’expérience dans la LNH. Il a joué professionnel durant plusieurs années et il est très proche de tout ce qu’on a fait ici depuis le jour un des Lions, notre premier camp d’entraînement l’an dernier. Il aurait été difficile de trouver quelqu’un de plus près des joueurs et des autres entraîneurs que Marc-André l’est. Ce n’était que naturel de pouvoir faire cette transition-là et comme on a dit, on verra pour la suite des choses , a déclaré Mark Weightman, qui occupe aussi le siège de chef de la direction.

Marc-André Bergeron sait parfaitement dans quoi il s’embarque. Jusqu’à maintenant, il a accompagné l’équipe lors de la grande majorité des voyages sur la route. De prime abord, le but était de connaître la ligue, les hôtels, la distance entre les hôtels et les arénas, de connaître les équipes adverses, comment ils fonctionnent dans leur aréna, comment peut-on maximiser nos environnements et nos performances?

Un exercice qui lui sera vraisemblablement profitable.

Pascal Rhéaume devra patienter

Au sein même de son organisation, Marc-André Bergeron comptait pourtant déjà sur les services d’un entraîneur d’expérience. Pascal Rhéaume, gagnant de la Coupe Stanley, fait partie du personnel d’entraîneur des Lions depuis la création de l’équipe. Il cumule plus de 10 ans d’expérience derrière le banc. Aux yeux de plusieurs hommes de hockey, le natif de Bécancour s’avérait plus qu’une roue de secours.

La solution facile, c’est de garder chacun nos rôles et moi, de prendre la chaise à Éric. Comme ça, on permet à nos joueurs de ne pas vivre une trop grosse transition et d’avoir une certaine continuité , a expliqué Marc-André Bergeron en conférence de presse mercredi matin.

Reviendra-t-il sur cette décision? L’allure des prochains matchs pourrait influencer la suite. Marc-André Bergeron ne sait pas combien de temps il cumulera ses différentes fonctions au sein de l’équipe.

À l’heure où l’on se parle, toutes les options sont bonnes. Est-ce que ce sera deux semaines? Est-ce que ce sera deux mois? Est-ce que ce sera deux ans? Je ne le sais pas. Est-ce que je vais aimer ça? C’est mystérieux. Je prends ça comme une opportunité, une chance de connaître la ECHL à un autre niveau encore. On verra pour la suite.

Éric Bélanger avec les Voltigeurs?

Quelques heures seulement après avoir annoncé son départ, des rumeurs persistantes liaient déjà Éric Bélanger aux Voltigeurs de Drummondville qui se cherchent un entraîneur depuis bientôt une semaine. Leur directeur général, Philippe Boucher, a joué dans la LNH avec Éric Bélanger.