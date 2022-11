Des ateliers sur le consentement sexuel dans des écoles néo-brunswickoises

Une étude récente montre que seulement 28 % des Canadiens et des Canadiennes comprennent vraiment le sens du consentement sexuel.

On dit qu’une femme sur trois a été victime d’agression sexuelle dans sa vie et qu’une jeune fille sur deux a déjà reçu des images à caractère sexuel sans les avoir demandées , ajoute la directrice générale du RFNB , Julie Gillet.

La notion de consentement sexuel est encore trop peu comprise, avance Julie Gillet, et il s’agit de l’une des raisons qui ont poussé le RFNB à monter des ateliers sur le sujet.

On s’est dit, il faut vraiment aller éduquer et informer nos jeunes dans les écoles , explique Julie Gillet.

« Quand on voit les chiffres de la violence et des agressions sexuelles aujourd’hui et le nombre de personnes qui ne connaissent pas bien ce qu’est le consentement, c’est plus important que jamais de faire de la pédagogie. »