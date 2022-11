Les Réginois pourraient payer plus d’impôt foncier en 2023 et 2024

Selon un rapport de l’administration municipale, l’implantation d’un modèle de logements pour venir en aide aux personnes vulnérables pourrait coûter 122,5 millions de dollars. Cela permettrait de loger les 1464 itinérants de Regina.

Pour financer ce modèle, l'administration indique que le taux d'imposition foncière (taux par mille) pourrait augmenter de 21,7 % en 2023 et de 4,24 % en 2024 pour financer ces logements.

Selon les estimations, les coûts de fonctionnement annuel pour chaque unité d’habitation s'élèveront à 50 000 $ par personne, pour un coût total d’au moins 97,6 millions de dollars.

Le coût d’embauche du personnel pour gérer ce projet est estimé à 500 000 $.

À l'heure actuelle, la Ville de Regina alloue 7,9 millions de dollars par an pour combattre l'itinérance.

En moyenne, un propriétaire paierait 487,04 $ de plus en impôt foncier en 2023 et 142,80 $ de plus en 2024.

Des hausses dans le budget préliminaire

Le budget préliminaire de la Ville comporte déjà des hausses du taux par mille, de 4,67 % en 2023 et de 4,66 % en 2024. Pour une maison évaluée à 315 000 $, c’est une augmentation de 104,64 $ en 2023 et de 109,32 $ en 2024.

Ces hausses devraient permettre à la Ville de consolider ses projets concernant les autobus électriques et de réduire ses émissions de carbone à zéro d’ici 2050.

Les services publics coûteront aussi plus cher : 4,5 % de plus en 2023 et de 4 % de plus en 2024.

Le budget sera discuté lors des séances du conseil les 14 et 16 décembre prochain.

Avec les informations d’Alexander Quon