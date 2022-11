Le SPVQ saisit 50 000 comprimés de métamphétamines

Quelque 50 000 comprimés de métamphétamines, 10 livres de cannabis, un fusil, 4000 $ et deux véhicules ont été saisis lors d’une opération menée par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Deux individus ont été arrêtés pour possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Le projet MALSAIN, dont le but est de contrer une hausse de la violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé depuis 2019, a encore une fois porté fruit. Une enquête a permis de découvrir un réseau de trafic et mené à l’arrestation de deux hommes de 24 et 47 ans mardi.

Ils sont soupçonnés de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, possession non autorisée d’une arme à feu et entreposage négligent d’une arme à feu.