Monoxyde de carbone à La Sarre : une quarantaine de personnes ont consulté à l’hôpital

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue rapporte que 16 personnes présentaient un taux positif au monoxyde et 14 sont toujours en observation. Deux personnes ont même dû être transférées à l'extérieur de la région.

Rappelons que le Centre de services scolaire Lac-Abitibi rapporte avoir avisé les utilisateurs du secteur sportif de la Cité étudiante Polyno qu'ils pouvaient avoir été exposés lundi soir.

L'intoxication au monoxyde de carbone peut provoquer des maux de tête, des étourdissements, des nausées et même des convulsions pouvant mener à un arrêt cardiorespiratoire.

Par courriel, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue précise que les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone varient selon la quantité de monoxyde de carbone dans l’air et la durée de l’exposition de la personne au gaz. Les symptômes ressemblent à un état grippal, une gastroentérite ou une intoxication alimentaire, un état d’ébriété, des symptômes cardiaques ou psychiatriques. Certaines personnes sont plus vulnérables à l’intoxication, soit les enfants, les aînés, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies cardiorespiratoires .

L'enquête se poursuit pour comprendre ce qui s'est passé, mais l'une des hypothèses concerne l'entrepreneur qui réalise des travaux dans les gymnases. Il aurait utilisé des équipements à essence lundi en fin d'après-midi.