Des policiers de Vancouver ont créé une vidéo se moquant d’enquêtes internes

Deux policiers de Vancouver ont filmé une vidéo se moquant des enquêtes internes sur les incidents de harcèlement sexuel et l'ont distribuée à leurs collègues, selon le rapport annuel du Bureau du commissaire aux plaintes contre la police de la Colombie-Britannique.

Les policiers, portant leur uniforme, ont tourné la vidéo dans une salle d'interrogation du poste de police, selon le rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) déposé à l'Assemblée législative mardi.

Dans ce rapport, le commissaire Clayton Pecknold fait 11 recommandations qui ciblent en majorité la Commission de police de Vancouver, mais aussi celles d'Abbotsford, de la vallée du Fraser, de Nelson, de Delta et de New Westminster.

Il recommande notamment à la Commission de police de Vancouver qu'elle ou des experts externes examinent tous les faits et les circonstances du tournage et de la distribution de la vidéo se moquant des enquêtes internes pour harcèlement sexuel.

Le commissaire recommande également que la Commission de police de Vancouver s'attarde à la présence de ce lui qui semble être une culture interne dysfonctionnelle. Le rapport note que la vidéo a été largement distribuée avant d'être finalement portée à l'attention des responsables des normes professionnelles.

Clayton Pecknold recommande enfin que la Commission de police de Vancouver revoie ses formations, ses procédures et ses politiques à la lumière des résultats de cette enquête et y apporte les modifications nécessaires afin de s'assurer que des incidents comme celui-ci soient adéquatement interceptés et réglés .

La Commission de police de Vancouver a demandé à son comité des ressources humaines d'examiner les recommandations du bureau du commissaire et a demandé des informations au service de police de Vancouver sur sa gestion des plaintes pour harcèlement et intimidation, ajoute le rapport.

Des policiers sanctionnés

Les deux responsables de la vidéo ont été suspendus sans salaire pendant cinq jours et un avertissement écrit a été placé à leur dossier, toujours selon le rapport.

Un avertissement écrit a également été placé au dossier d'un autre policier qui a reçu la vidéo et l'a envoyé à des collègues. Un superviseur qui n'a pas réagi quand il a reçu la vidéo a été suspendu sans salaire, pendant une journée, pour conduite indigne et avoir manqué à son devoir.

CBC/Radio-Canada a communiqué avec la police de Vancouver pour lui permettre de se prononcer sur le sujet, mais n'a pas reçu de réponse au moment d'écrire ces lignes.

Pour sa part, la Commission de police de Vancouver a demandé à son comité des ressources humaines d'étudier les recommandations du commissaire. Elle a demandé à la police de Vancouver de lui remettre de l'information sur ces procédures et seuils d'actions quant au harcèlement et à l'intimidation, écrit le bureau du commissaire dans le rapport.

La Commission de police de Vancouver a également ordonné à la police de Vancouver de récolter des données internes sur les plaintes pour harcèlement, ajoute le document.

Pour que le travail des policiers soit efficace, il faut que le public leur fasse confiance, dit le commissaire aux plaintes contre la police de la Colombie-Britannique. Photo : CBC / David Horemans

Assurer la confiance du public

Le Bureau du commissaire surveille le travail et reçoit les plaintes du public concernant 14 forces policières de la Colombie-Britannique.

Le rapport du commissaire fait état de son mandat, de ses méthodes de travail, de plaintes reçues et des enquêtes ouvertes en 2021/2022.

Le commissaire Clayton Pecknold souligne que ce travail est important pour assurer la confiance des Britanno-Colombiens envers le travail des forces policières de la province.

« C'est le consentement du public à se soumettre au contrôle des forces policières au Canada qui rend légitime le travail des policiers. Les Canadiens doivent donc être sûrs que les policiers exercent leur pouvoir en toute impartialité, à l'intérieur des limites de la loi et peu importe leurs allégeances et leurs privilèges. » — Une citation de Clayton Pecknold, commissaire aux plaintes contre la police de la Colombie-Britannique

Au cours de l'année dont fait état le rapport, 735 plaintes ont été reçues, desquelles 261 ont donné lieu à une enquête.