La fin après 40 ans pour Musique Bert’s de Campbellton

Ce sera bientôt la fin pour Musique Bert's Music, une véritable institution à Campbellton et seul magasin d’instruments et d'accessoires de musique de la région.

Une guitare installée au-dessus de la porte d’entrée résonne à chaque fois qu’un client entre dans le commerce situé sur la rue Roseberry.

Ce n'est pas un hasard puisqu'il s'agit de l'instrument de prédilection de son propriétaire, Bert Lepage.

Bertrand, un prénom uniquement utilisé par des amis d'enfance, a baigné dans la musique tout au long de sa jeunesse vécue dans la région de Kedgwick.

En 1978, il vient s’établir à Campbellton pour y étudier la réparation d’appareils électroniques. Il s’est installé pour de bon dans cette ville par la suite. Mais pourquoi est-il resté au juste?

« Ah, c’est pour une femme, voyons donc! » — Une citation de Bert Lepage

Boule de neige

Fraîchement diplômé du collège, il achète avec Gerry Mulholland, Ideal Services, une entreprise de réparation et d’installation d’appareils électroniques.

Pour continuer à jouer de la guitare dans ses temps libres, il se joint à Magnum, un groupe local de musique fort populaire à l’époque.

Le magasin Bert's Music de Campbellton fermera. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C'est en allant au Québec acheter des équipements pour les membres du groupe que sa nouvelle entreprise prend peu à peu naissance.

Il n’y avait personne qui vendait des instruments et des accessoires de musique à Campbellton. Tout le monde a commencé à venir me voir pour se procurer les morceaux essentiels. Et ça a fait boule de neige.

Avec l’espace qui commençait à manquer dans son commerce, il finit par acheter un édifice beaucoup plus vaste sur la rue Roseberry, en face du bureau de poste.

Le magasin Musique Bert's Music se trouve à Campbellton, rue Roseberry. Photo : Radio-Canada / Alexandre Silberman

Depuis 40 ans, ce commerce avec sa façade de notes de piano dessert les musiciens du nord du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie.

Pendant toutes ces années, Bert a toujours pu compter sur Gerry Mulholland, son acolyte et fidèle employé.

En plus de la vente, l'entreprise offre aussi un service de réparation d'instruments et d'équipements de musique.

« J’ai toujours donné le service que j'aimais recevoir. » — Une citation de Bert Lepage

L'école de musique

Une école de musique, située à l’arrière du commerce, a aussi servi à amener de la clientèle au magasin.

L’École de musique Bert’s a formé plusieurs musiciens qui font maintenant carrière dans le domaine.

On peut penser aux frères Patrick et Jacques Dugas qui roulent leur bosse à titre de musiciens. Et il y a aussi Jean-Marc Couture, qui a connu la célébrité en remportant la téléréalité Star Académie en 2012.

Fermer boutique

Mais à l'aube de son 70e anniversaire de naissance, Bert Lepage a décidé de tirer sa révérence.

Bert Lepage accorde un violon. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ses tentatives de vendre le commerce n’ont pas porté leurs fruits. Il vend tranquillement l’inventaire et prévoit faire une vente de liquidation très bientôt.

Ce qu’il restera, il a déjà un acheteur qui souhaite l’acquérir d’un seul lot. Il n'aura plus alors qu'à vendre l’édifice.

Dans quelques semaines, un mois ou deux tout au plus, cette institution cessera donc d'exister.