Une formation sur le harcèlement sexuel obligatoire avant le Mondial junior de hockey

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse exigera que chaque personne représentant Hockey Canada au prochain Championnat mondial de hockey junior 2023 signe une politique contre le harcèlement et suive une formation sur la prévention des agressions sexuelles et du harcèlement.

Cette exigence s'appliquera aux athlètes, entraîneurs et au personnel de Hockey Canada. Elle survient après des mois de critiques sur la façon dont Hockey Canada a traité des allégations d’agression sexuelle.

Des dirigeants de la Fédération internationale de hockey sur glace seront aussi soumis à cette obligation.

De plus, une sécurité accrue entourera l’événement, prévu du 26 décembre au 5 janvier à Halifax et à Moncton.

Des ententes non finalisées avec la N.-É. et le N.-B.

Les dossiers obtenus par CBC en vertu de la Loi sur l’accès à l’information montrent que l’entente entre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et Hockey Canada est en préparation depuis des mois, mais la province affirme qu’elle n’est toujours pas finalisée.

Un avocat et haut fonctionnaire du premier ministre, Tim Houston, a demandé que cette entente comprenne un libellé sur la façon de traiter les allégations d’abus et de harcèlement sexuels.

« Idéalement, nous voulons nous assurer qu’il y a des dispositions dans le contrat qui tiennent compte de tout problème découlant des allégations d’agression ou de harcèlement sexuel. » — Une citation de Nicole LaFosse Parker, chef de cabinet et avocate générale de Tim Houston, dans un courriel le 28 juillet.

La Nouvelle-Écosse veut des garanties sur la manière dont pourraient être traitées des cas d'harcèlement ou d'agression lors du tournoi. Photo : La Presse canadienne

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est aussi encore en train de finaliser les détails de son entente de financement de 1,25 million $ avec Hockey Canada, selon un porte-parole.

« Nous veillons à ce que l’entente conclue avec Hockey Canada prévoie des conditions pour protéger l’investissement de la province, que l’organisation rende des comptes et règle les problèmes de comportement toxiques d’une manière qui mène à des changements positifs. » — Une citation de Mark Taylor, porte-parole du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, dans un courriel.

Selon M. Taylor, le Nouveau-Brunswick reste inquiet en ce qui concerne les enjeux de Hockey Canada , sans préciser si la province envisage encore de couper les ponts avec l'organisme.

Tolérance zéro

Le porte-parole de Hockey Canada, Jeremy Knight, a déclaré que l’organisation a récemment pris des mesures pour établir des normes, des politiques et des procédures pour prévenir le harcèlement, la discrimination, le racisme et la violence sexuelle sur et hors de la glace.

Cela comprend une formation obligatoire sur la violence sexuelle et le consentement pour tous les joueurs de l’équipe nationale, les entraîneurs et le personnel. Tous ceux qui assistent au prochain camp de sélection de l’équipe canadienne junior devront suivre l’entraînement s’ils ne l’ont pas déjà fait , a indiqué Jeremy Knight.

Après les changements opérés à la tête de Hockey Canada, comment la culture du hockey peut-elle évoluer ? Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

L’organisation a également élaboré un plan de sécurité des événements pour le tournoi mondial junior 2023.

Hockey Canada dit que cela comprend des règles d’équipe améliorées et une supervision accrue des joueurs, des entraîneurs et du personnel, avec une politique de tolérance zéro pour les actes de harcèlement, de discrimination, de racisme et de violence sexuelle.

Il est inhabituel pour les gouvernements de ne pas avoir conclu d’accords de contribution avec Hockey Canada si près de la tenue d'un tel événement, selon Gilles LeVasseur, professeur de droit et d’affaires à l’Université d’Ottawa. Il a rappelé que ces accords sont habituellement signés de six à huit mois à l’avance.

Un mois ne semble pas beaucoup quand vous faites face à un événement très, très médiatisé , a analysé Gilles LeVasseur.

La liste des contributions : Les exigences de la Nouvelle-Écosse font partie d’un accord de contribution avec Hockey Canada, qui prévoit que la province fournira 2 millions $ pour accueillir le tournoi.

pour accueillir le tournoi. La municipalité régionale de Halifax s’est engagée à verser 1 million $ pour organiser le tournoi. Cette entente ne serait pas encore finalisée.

pour organiser le tournoi. Cette entente ne serait pas encore finalisée. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a promis une somme de 1,25 million $ pour organiser le tournoi, mais le gouvernement dit qu’il n’a encore rien transféré à Hockey Canada.

pour organiser le tournoi, mais le gouvernement dit qu’il n’a encore rien transféré à Hockey Canada. La Ville de Moncton injectera 750 000 $ pour accueillir l’événement. Son conseil municipal a approuvé les détails de l’entente avec Hockey Canada lundi.

Pas de politiciens au tournoi d'Edmonton

Les déboires de Hockey Canada ont créé un malaise dans les provinces hôtesses.

Dans les coulisses, des plans étaient en cours pour que des représentants des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick assistent au Championnat mondial junior 2022, qui s'est déroulé à Edmonton en août. Sa tenue avait été reportée en raison de la COVID-19.

Au départ, les premiers ministres des deux provinces devaient s'y rendre, mais en juillet, dans la foulée du scandale, il semble qu'ils n’avaient plus l’intention d’y aller.

Le premier ministre néo-écoassais Tim Houston n'est pas allé au Mondial junior d'Edmonton (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Dans un courriel, la cheffe de cabinet du premier ministre de la Nouvelle-Écosse Nicole LaFosse Parker a fait savoir que le gouvernement voulait que seulement le nombre minimal de personnes se rendent à l’événement du mois d’août.

Nous n’enverrons aucun ministre ni député, alors ce serait le personnel du ministère , a-t-elle écrit le 28 juillet.

Au Nouveau-Brunswick, quatre employés du gouvernement, dont Yennah Hurley, sous-ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, se sont rendus à Edmonton, et Hockey Canada a assumé le coût de leurs chambres d’hôtel.

La Ville de Moncton a dépensé un peu moins de 7500 $ pour envoyer trois employés municipaux à Edmonton. La municipalité régionale de Halifax n’a pas répondu aux questions sur le nombre d’employés, le cas échéant.

Les commanditaires seront-ils au rendez-vous?

Le 28 juillet, après la comparution du personnel de Hockey Canada à deux jours d’audiences du comité de la Chambre des communes, et alors que les commanditaires commençaient à se distancier de l’organisation, Hockey Canada a organisé une conférence téléphonique avec les hôtes du tournoi de 2023. CBC a obtenu des notes de cette réunion, qui ont été envoyées au personnel du bureau du premier ministre de la Nouvelle-Écosse.

Plusieurs commanditaires ont retiré leurs contributions à la suite du scandale impliquant Hockey Canada. Photo : La Presse canadienne, The Associated Press, Reuters, Getty Images et Wikimedia Commons

On y indique que plusieurs commanditaires ont interrompu leur engagement pour le tournoi mondial junior d’août 2022 à Edmonton, mais il n’y a absolument aucune indication d’un retrait d’entreprise d’un événement de Hockey Canada, y compris Halifax/Moncton .

En octobre, après une autre comparution de Hockey Canada devant le comité de la Chambre des communes, plusieurs commanditaires se sont éloignés de l’organisation. Certains ont coupé les ponts complètement, et d’autres ont réorienté leur soutien vers le hockey féminin et les programmes de parahockey.

Les notes suggèrent que Hockey Canada avait l’intention d’attirer plus de commandites.

