Un projet de petites maisons à Winnipeg se prépare à accueillir des itinérants

Après plus d'un an de retards causés par la pandémie et des complications liées à la construction, les 22 unités de logement de transition destinés aux personnes sans abri de Winnipeg sont prêtes à accueillir leurs premiers résidents en décembre.

Ce village de petites maisons a reçu le nom d'Astum Api Niikinaahk, qui signifie viens t'asseoir chez nous en cri et en michif.

Melissa Stone, coordinatrice du programme pour le village d'Astum Api Niikinaahk, dans la cuisine d'une des unités. Photo : Radio-Canada / Cameron MacLean

La coordinatrice du programme, Melissa Stone, espère que les futurs résidents d'Astum Api Niikinaahk ressentiront toute une gamme d'émotions lorsqu'ils emménageront dans leurs nouveaux espaces, situés sur un terrain adjacent à Thunderbird House dans le centre-ville de Winnipeg.

« La sécurité est le critère numéro un pour les individus. » — Une citation de Melissa Stone, coordinatrice du programme Astum Api Niikinaahk

Melissa Stone a eu un aperçu de cette réaction lorsque l'un des locataires est venu visiter les logements la semaine dernière.

Il voulait vivre ici depuis un certain temps et il était tout simplement ravi d'avoir un endroit pour prendre une douche , déclare-t-elle.

Il n'arrivait pas à croire qu'il y aurait l'air climatisé ici, qu'il n'aurait plus à transpirer dans sa tente dans les campements, que l'endroit serait clôturé et qu'il se sentirait en sécurité , mentionne Mme Stone.

Les résidents d'Astum Api Niikinaahk espèrent que ce programme les aidera à sortir de l'itinérance.

Le centre Ma Mawi Wii Chi Itata Centre, qui dirige le projet avec l'aide de nombreux partenaires, a consulté les membres de la communauté qui ont connu l'itinérance pour savoir ce qu'ils voulaient dans ces espaces. Ces derniers ont indiqué qu'ils voulaient se sentir en sécurité, sans que l'espace ait l'air institutionnalisé .

Un espace qui répond aux besoins des itinérants

Melissa Stone espère que les travaux seront terminés à temps pour que les gens emménagent à partir du 1er décembre.

Le village contient 18 unités de 16 m² et quatre unités de 37 m² accessibles aux personnes à mobilité réduite. Photo : Radio-Canada / Cameron MacLean

Il y a 18 unités d'une superficie de 16 m² (170 pieds²) et quatre unités de 37 m² (400 pieds²) accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Grâce aux dons du Club Kinsmen de Winnipeg, chaque unité est entièrement meublée et équipée d'appareils et de fournitures de base, y compris un lit, une salle de bain, une cuisine avec une cuisinière à deux brûleurs, un micro-ondes et une cafetière.

En plus, le complexe offre des programmes axés sur la culture traditionnelle autochtone qui aideront les participants à faire face à des problèmes tels que l'accumulation pathologique d'objets et les sentiments de honte, tient à souligner Mme Stone.

La grande salle située dans le bâtiment principal d'Astum Api Niikinaahk servira d'espace de programmation pour les résidents. Photo : Radio-Canada / Cameron MacLean

Aucune limite de temps

Les coûts de fonctionnement, financés par Centraide, End Homelessness Winnipeg et le gouvernement provincial, devraient se situer entre 800 000 et 900 000 $ par an.

Les unités sont ouvertes à tous les adultes, et les locataires potentiels sont recommandés par les organismes partenaires. Bien que les programmes soient fondés sur la culture autochtone, les résidents n'ont pas besoin de s'identifier comme Autochtones pour avoir droit à un logement.

Les résidents pourront aussi rester dans leur logement aussi longtemps qu'ils le souhaitent, indique Mme Stone.

« Chacun guérit à sa façon. Si quelqu'un veut rester ici pendant cinq ans, il le fera. » — Une citation de Melissa Stone, coordinatrice du programme Astum Api Niikinaahk

Retards et augmentation des coûts

À l'origine, l'ouverture du projet de 5,8 millions de dollars était prévue pour l'automne 2021. Un certain nombre de difficultés, notamment des employés tombés malades à cause de la COVID-19, ont repoussé la date d'ouverture et entraîné une augmentation des coûts de plusieurs millions , estime Melissa Stone.

La clôture et le portail sont les seuls éléments encore en construction à l'heure actuelle.

Un porte-parole de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui administre les fonds de l'Initiative de logement rapide, a déclaré que l'organisme n'était pas encore prêt à faire une annonce officielle parce que le projet n'est pas encore terminé.

Avec les informations de Cameron MacLean