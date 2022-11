Lametti défend une interprétation large de la Loi sur les mesures d’urgence

D'après sa propre interprétation de la loi, tous les critères étaient remplis, a-t-il fait valoir mercredi à la commission Rouleau.

M. Lametti, qui est à la fois le procureur général et le ministre de la Justice du Canada, a défendu une interprétation large de la Loi sur les mesures d'urgence.

Sans enfreindre le privilège du secret professionnel de l'avocat, le député de LaSalle—Émard—Verdun a plaidé que le gouvernement n'avait pas à se limiter à la définition de « menace à la sécurité nationale » du SCRS . Car en fin de compte, le pouvoir décisionnel demeure entre les mains du Cabinet .

« Étant donné un ensemble plus large d'intrants, les mêmes mots auront non pas un sens plus large, mais un domaine d'interprétation plus large, selon la structure de la Loi sur les mesures d'urgence. » — Une citation de David Lametti, procureur général du Canada et ministre de la Justice

La pièce législative invoquée par le gouvernement Trudeau pour mettre fin à la crise est pourtant claire et stipule qu'une menace à la sécurité nationale s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité .

Or, le directeur du SCRS , David Vigneault, a répété lundi que son organisation n'avait en aucun cas identifié une telle menace.

Il a toutefois admis avoir recommandé à Justin Trudeau d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence, disant avoir reçu un avis juridique du contentieux du ministère de la Justice selon lequel l'article 16 de ladite loi pouvait être interprété plus largement.

Cela étant dit, les avis juridiques émis dans la foulée des événements de l'hiver dernier ne seront pas dévoilés dans le cadre de l'enquête du juge Rouleau en raison du « privilège avocat-client », a rappelé mercredi une procureure représentant le gouvernement du Canada à la commission.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le ministre David Lametti a été le premier témoin à comparaître, mercredi, à la commission Rouleau. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le témoignage de David Lametti a par ailleurs permis de comprendre qu'il avait songé à la possibilité d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence dès le début de l'occupation du centre-ville d'Ottawa.

Un échange de textos déposé en preuve a montré que le ministre en avait discuté avec son chef de cabinet aussi tôt que le 30 janvier, soit au lendemain de l'arrivée du prétendu « convoi de la liberté » dans la capitale canadienne.

D'autres messages SMS présentés mercredi par le procureur de la commission Gordon Cameron montrent une proximité troublante entre le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

Tu dois faire bouger la police , a notamment texté David Lametti à son collège, le 2 février. Et les FAC [Forces armées canadiennes], si nécessaire. Trop de personnes sont sérieusement affectées par ce qui devrait maintenant être considéré comme une occupation.

Combien de tanks veux-tu? a rétorqué M. Mendicino à M. Lametti, qui a insisté mercredi sur le fait que les deux hommes aimaient bien plaisanter .

Des manifestants ont quitté le pays

Plus tôt dans la journée, la commission avait présenté au juge Rouleau le sommaire des témoignages transmis par le public entre le 18 août et le 31 octobre.

Il a notamment été permis d'apprendre que certains Canadiens ayant participé aux manifestations de l'hiver dernier ont vidé leur compte de banque et fui le pays, de peur de voir leurs économies gelées ou d'être arrêtées lorsque la Loi sur les mesures d'urgence a été invoquée.

D'autres ont déclaré, pour les mêmes raisons, avoir cessé de donner à des organismes de bienfaisance.

Des représentants du ministère des Finances ont pourtant assuré la semaine dernière qu'aucun des donateurs ayant participé aux campagnes de sociofinancement des camionneurs n'avait vu ses avoirs gelés pour cette raison.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Certains protestataires ont raconté avoir eu si peur des conséquences de l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence qu'ils ont quitté le Canada. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En tout, près de 9500 Canadiens ont participé à la consultation en répondant à un questionnaire en ligne ou en envoyant leurs commentaires à la commission par courriel ou par courrier.

Leurs commentaires montrent à quel point le pays est ressorti divisé des événements de l'hiver dernier, a souligné le juge Rouleau avant l'arrivée du ministre Lametti à la barre des témoins.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a posteriori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Le témoignage de M. Lametti sera suivi mercredi par ceux de ses collègues Anita Anand (Défense nationale) et Omar Alghabra (Transports).

Mme Anand devrait notamment être questionnée sur la requête déposée en pleine crise par le gouvernement albertain, qui avait demandé sans succès d’obtenir le soutien des FAC pour démanteler le barrage frontalier de Coutts.

De son côté, Omar Alghabra devrait être interrogé sur les coûts économiques des blocages, que son ministère a évalués à 3,9 milliards de dollars.

La vice-première ministre Chrystia Freeland devrait comparaître jeudi. Justin Trudeau, lui, se présentera à la barre le lendemain, ce qui mettra un terme à la phase factuelle des audiences publiques de la commission, qui se seront étalées sur un peu plus de six semaines.

Mardi, c’est le ministre Mendicino qui a répondu aux questions des procureurs. Il a notamment fait savoir que le risque de basculer dans la violence armée et d'assister à des pertes de vie au blocage de Coutts avait fini de le convaincre de la nécessité d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence.

La journée a également été marquée par l’expulsion temporaire de l’avocat des organisateurs du « convoi de la liberté », Brendan M. Miller, qui s’est fait montrer la sortie par le juge Rouleau après avoir interrompu celui-ci à plusieurs reprises en insistant en vain pour faire comparaître l’attaché de presse du ministre Mendicino.

Ce même procureur a d'ailleurs vu une autre de ses requêtes rejetées, mercredi matin. Me Miller aurait voulu que la commission oblige la police et le gouvernement du Canada à déposer des documents et qu'elle force certaines personnes à comparaître en lien avec un individu qu'il soupçonne d'avoir agi comme agent provocateur.

Le juge Rouleau a toutefois décliné sa demande, jugeant que l'avocat des organisateurs du convoi n'avait pas déposé suffisamment de preuves pour le convaincre que cette démarche serait pertinente à l'enquête.