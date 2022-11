Abandon du projet d’agrandissement du stationnement de l’hôpital de Chicoutimi

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) fait finalement une croix sur son projet de stationnement à étages près de l’hôpital de Chicoutimi.

La direction a décliné nos demandes d'entrevue et s’est limitée à formuler une déclaration écrite.

« Le projet de stationnement sous sa forme actuelle est abandonné. Nous revoyons les stratégies et évaluons d’autres solutions afin de pallier la réduction de places de stationnement engendrée par le projet de bloc opératoire. » — Une citation de déclaration écrite CIUSSS

L’organisme abandonne ainsi l’idée de contester le refus de la Commission municipale du Québec de modifier le règlement de zonage sur la rue Jacques-Cartier.

Le porte-parole du comité de citoyens opposés au projet de stationnement, Yves Laperrière, estime que c’est cette décision qui a forcé le CIUSSS à retourner à la planche à dessin.

On a aussi appris que le CIUSSS suspendait les travaux du comité aviseur qui regroupait divers groupes, comme les employés, les usagers, les citoyens autour d’une table de concertation , a-t-il mentionné en entrevue à C’est jamais pareil.

Il n’arrive pas à cette étape du projet avec un sentiment de victoire, car il craint que le CIUSSS passe de la concertation à la consultation.

Il s’attend donc à ce que le l’organisation dépose une nouvelle demande d’amendement au zonage pour remplacer les 630 places de stationnement qui seront retirées en raison de l'agrandissement du bloc opératoire.

Mais [une demande qui serait] beaucoup plus ficelée et qui respecterait évidemment les paramètres du schéma d’aménagement et du plan d’urbanisme , explique-t-il.

« Ça n’a pas trop de bon sens, on a déjà de la misère à stationner. » — Une citation de employée de l’hôpital de Chicoutimi

Les travailleurs, eux, estiment surtout que le statu quo est insoutenable.

On manque déjà d’espaces de stationnement, c’est long d'avoir une vignette, donc je pense que ça va compliquer la chose , soutient une employée rencontrée à l’entrée de l’hôpital.