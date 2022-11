Le directeur général de Wôlinak suspendu pour une question de salaire

Trois des quatre conseillers ont voté en faveur de la résolution officialisant sa suspension. Il s’agit de Stéphane Landry, Manon Bernard et Martine Bergeron-Millette.

Ils se questionnent sur le salaire du directeur général qui serait, selon eux, environ deux fois plus élevé que l’échelle salariale prévue. On est transparents. À partir de là, quand on découvre des trucs comme ça, ou bien on se ferme les yeux et on dit : parfait, c’est réglé, mais ce n’est pas ça qu’on a décidé de faire , a expliqué Stéphane Landry.

« On a posé des questions et on n’a pas eu de réponses. On est rendus là. » — Une citation de Stéphane Landry, conseiller au Conseil des Abénakis de Wôlinak

Une firme externe a été sollicitée pour enquêter sur sa rémunération. On n’a jamais critiqué son travail, ce n'est pas du tout ça, [...] mais nous, comme administration publique, on a des comptes à rendre à la population , ajoute le conseiller.

Le directeur général se défend

Dave Bernard envisage d’entamer une poursuite, car il estime que les allégations des conseillers sont diffamatoires et portent atteinte à sa réputation.

Par téléphone, le directeur général de Wôlinak a révélé qu’il reçoit un salaire annuel de 143 000 $.

Il juge que l’échelle salariale actuelle ne tient pas compte de l'inflation, de l’ajout de certaines fonctions ainsi que de son apport à la communauté. M. Bernard souligne qu’il a contribué à diversifier les sources de revenus de la Wôlinak qui compte maintenant un casino sur son territoire.

Des relations tendues

Les trois conseillers affirment que les relations sont difficiles avec Dave Bernard depuis leur élection en juin dernier.

Dave Bernard estime de son côté qu’il s’agit d’une question de conflits de personnalité et d’ego.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin