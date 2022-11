Des données préliminaires indiquent qu’il fait bon respirer l'air à Sherbrooke

L'air que vous respirez à Sherbrooke est-elle de bonne qualité? Le Groupe Tera, une société française, tente de répondre à cette question depuis un an. Des capteurs installés à travers la ville et même sur des citoyens permettront d'avoir un portrait plus juste de la pollution de l'air sherbrookois. Déjà, les premiers résultats montrent qu'il fait bon respirer à Sherbrooke.

Une dizaine de capteurs ont été installés depuis un an, soit près des grands axes routiers, sur trois autobus de la Société de transport de Sherbrooke ( STS ) et sur des citoyens.

Le citoyen va couvrir une distance un peu plus importante de ce qu'on a avec les bus et il est surtout exposé à de la pollution à hauteur d'homme, quelqu'un qui fume par exemple, des travaux dans la rue , explique le doctorant en télédétection à l'Université de Sherbrooke, Aymeric Ambert.

Le rôle des capteurs est de mesurer des données qui ont une incidence sur la qualité de vie. L'air traverse le capteur et il va mesurer la concentration particulaire qu'on a dans la masse d'air qui a à travers ce capteur. L'idée c'est vraiment que les gens l'utilisent comme s'ils allaient vivre normalement et qu'ils puissent mesurer la pollution qu'il y a autour d'eux , ajoute Aymeric.

Une lumière sur le capteur devient verte lorsque la qualité de l'air est bonne. Plus elle devient jaune, moins c'est intéressant. Comme vous le savez une mauvaise qualité de l'air peut avoir un impact important sur la santé des citoyens. Plus on va multiplier le nombre de points de mesures, plus on va avoir une information précise. D'une manière générale, ce qu'on a quand même pu constater, c'est que la qualité de l'air à Sherbrooke est plutôt bonne , précise le fondateur et dirigeant du Groupe Tera, Pascal Kaluzny.

Des capteurs comme celui-ci ont été installés sur des autobus, près des axes routiers importants et même sur des citoyens. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

À long terme, l'étudiant espère développer un outil qui permettra aux citoyens de faire des choix éclairés dans leurs déplacements.

En gros c'est un petit peu comme si vous alliez courir et qu'on vous disait: ''Attention sur le trajet sur lequel tu vas courir, tu vas être exposé à tel niveau de pollution, à tel endroit, donc ne passe pas par là.'' L'idéal serait que ce soit une application sur le téléphone , poursuit Aymeric Ambert.

Plusieurs étapes doivent être franchies avant d'en arriver là. D'autres collectes de données auront lieu au printemps prochain.

Avec les informations de Marion Bérubé