Mathieu Dupuis et la Fondation du Cégep lancent le livre Abitibi-Témiscamingue

Annoncé il y a un an, ce troisième livre, publié à compte d'auteur, a été lancé mardi.

Le photographe a choisi de remettre 100 % des profits de la vente du livre à la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

En tout, 170 photographies de Mathieu Dupuis, accompagnées d'une légende, se retrouvent dans le livre. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Mathieu Dupuis a même dû se libérer de son contrat avec les Éditions de l’Homme pour mener à bien ce projet. La maison d’édition a accepté de le faire pour aider la cause.

La diplomation est une cause qui est chère au photographe d’envergure internationale. J’avais depuis longtemps en tête de faire un troisième livre Abitibi-Témiscamingue, mais de le faire avec la Fondation amenait un sens plus important pour moi, parce qu’il y avait un volet philanthropique, de donner 100 % des profits pour une cause qui me tient à cœur, celle de l’aide à la diplomation , dit-il.

« Cette cause-là me tient à cœur parce que j’ai été un enfant malade et j’ai eu un parcours académique très difficile. Je souhaite redonner à ma communauté pour ceux qui n’ont pas eu la même chance que moi. » — Une citation de Mathieu Dupuis, photographe professionnel

Les 170 photographies du livre sont accompagnées d’une légende, écrite par l’enseignant en géographie au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Christian Dubé.

L’idée, c’était de parler du territoire et de notre identité rattachée au territoire. J’ai mis vraiment l’accent sur ce qui était unique dans notre région et ce dans quoi on se reconnaissait, que ce soit les lacs, nos forêts, mais des fois des choses auxquelles on ne pense pas. Ça peut être par exemple les ponts couverts. Je ne savais pas à quel point, avant de commencer le projet, on en a des ponts couverts, et on en a plus qu’ailleurs , indique-t-il.

Mathieu Dupuis : se renouveler pour imager l'Abitibi-Témiscamingue ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Des matins en or

Répondre à un besoin

Pour le président de la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Nicolas Maheux, ce projet est une chance d'aider les étudiants dans leur parcours scolaire.

Le premier réflexe qu’on a eu, et qu’on a encore, c’est de se sentir privilégié. On savait qu’avec ce projet-là, on avait une opportunité en or de faire rayonner la cause de la fondation, d’amasser des sommes pour contribuer réellement à des besoins sur les campus, à des étudiants de la région , affirme M. Maheux.

« C’est sûr que c’est tout un défi, parce que du jour au lendemain, on s’improvise éditeur et distributeur d’un livre, avec la pression de la réussite aussi, parce que Mathieu Dupuis n’est pas reconnu pour manquer ce qu’il fait professionnellement! » — Une citation de Nicolas Maheux, président de la FCAT

Le livre est en vente dans les librairies de la région, dans des IGA et Jean Coutu participant ainsi qu'au Provigo et au Rift de Ville-Marie. Les magasins Gosselin Photo-Vidéo ont également accepté de le vendre dans ses succursales de Québec, Laval, Trois-Rivières, Montréal et Brossard.