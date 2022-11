Taxe carbone et érosion côtière : Higgs envisage une aide au déménagement

Les tempêtes Fiona et Nicole cet automne ont causé une érosion considérable des côtes, par exemple à Caraquet.

Le Nouveau-Brunswick compte employer ses revenus de la taxe carbone, qui sont estimés à 170 millions de dollars cette année, pour financer des programmes en matière de conservation de l’énergie, d’atténuation du changement climatique et d’allègement fiscal.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, estime que les revenus de la taxe carbone pourraient servir, entre autres, à financer un programme d'aide au déménagement dans le contexte de l'érosion côtière (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Selon le premier ministre Blaine Higgs, ces revenus pourraient contribuer à financer un programme qui aiderait les gens à déménager des côtes où l’érosion est importante.

Nous n’avons pas encore de programme, mais il y en aura un. C’est pour cela que nous utilisons la taxe carbone, pour ce genre de chose , affirme Blaine Higgs.

Le chef du Parti vert, David Coon, réclame un programme de ce genre. Il doit y avoir un fonds dédié à s’éloigner des côtes qui s’érodent, que ce soit de bouger les maisons ou les aider à déménager si la maison ne peut pas être bougée , dit-il.

La province doit identifier dès maintenant les communautés les plus à risque et commencer à planifier les actions à prendre. Il faut aussi prendre des mesures de protection des régions côtières où c’est encore possible pour minimiser le nombre de personnes touchées , ajoute David Coon.

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, reproche au gouvernement fédéral d’avoir accepté des normes qu’il juge trop faibles dans le cas des grands émetteurs de gaz à effet de serre (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La province travaille à établir une liste des zones à risque, selon le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Gary Crossman.

Le gouvernement est engagé à faire une évaluation de risque provinciale. Le travail a commencé et notre personnel a commencé à avoir des rencontres avec d’autres ordres de gouvernement , explique Gary Crossman.

La nouvelle tarification du carbone au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement fédéral a approuvé mardi le nouveau plan du Nouveau-Brunswick pour la tarification du carbone.

Contrairement aux autres provinces de l’Atlantique, le Nouveau-Brunswick a accepté le plan du fédéral qui comprend une hausse de la taxe carbone sur le litre d’essence (de 11 ¢ à 14,3 ¢) à compter d’avril 2023.

En 2019, le Nouveau-Brunswick a adopté à contrecœur sa propre taxe carbone et il a réduit du même coup de 4 ¢ la taxe provinciale sur l’essence afin d’atténuer l’impact sur les consommateurs.

Puis, l’an dernier, Ottawa a prévenu les provinces qu’en vertu de ses normes de tarifications qui entreront en vigueur en 2023, elles ne pourraient pas imiter le Nouveau-Brunswick et réduire aussi leur taxe sur l’essence.

Le gouvernement Higgs a indiqué mardi qu’Ottawa lui permet de conserver cette mesure de 2019.

Le prix du gaz naturel augmentera

Mais une autre mesure destinée à réduire l’impact de la taxe carbone sur les consommateurs sera éliminée l’an prochain.

La tarification initiale du Nouveau-Brunswick comprend un rabais instantané sur le gaz naturel. La taxe carbone est appliquée à ce combustible, puis créditée immédiatement. Mais lorsque la nouvelle tarification entrera en vigueur, cette mesure sera interdite, selon une porte-parole du ministère de l’Environnement, Anne Mooers.

La taxe carbone du fédéral est destinée à convaincre les gens de réduire leur consommation de combustibles fossiles. Ottawa s'oppose aux mesures provinciales qui atténuent son impact sur les consommateurs.

La taxe carbone pour les grands émetteurs à nouveau critiquée

L’approbation d’Ottawa s’applique aussi à la tarification du Nouveau-Brunswick pour les grands émetteurs de gaz à effet de serre. Selon des environnementalistes, cette tarification est moins contraignante que celle dans le cas des consommateurs.

Des cibles de réduction des émissions sont prévues pour les industries. L’an prochain, les industries doivent réduire leurs émissions à 96 % de celles de 2020. Elles doivent poursuivre leurs efforts pour les diminuer à 82 % d’ici 2030.

La centrale thermique de la société Énergie NB à Belledune (archives). Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Les entreprises devront payer la taxe carbone sur leurs émissions supérieures aux cibles de réduction ou acheter des crédits d’autres entreprises qui ont réussi à réduire leurs émissions.

Cela signifie que les grands émetteurs ne paieront aucune taxe carbone sur 82 % de leurs émissions comparativement à celles de 2020, déplore le Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick.

David Coon juge pour sa part que les revenus de la taxe carbone seront ainsi insuffisants pour atténuer les possibles dommages environnementaux des tempêtes sur les communautés côtières. Il reproche au gouvernement fédéral d’avoir accepté des normes qu’il juge trop faibles.

Les revenus seraient beaucoup plus élevés si les exigences du gouvernement fédéral étaient plus sévères , lance le chef du Parti vert.

Avec les renseignements de Jacques Poitras et de Nadia Gaudreau