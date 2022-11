Accident mortel à Beauport : un radar photo installé sur Dufferin-Montmorency

Le ministère avait procédé à une première analyse pour vérifier la pertinence d’y installer un appareil de détection de la vitesse après le drame du 2 septembre 2021, comme le veut la procédure en cas d'accident mortel.

Cette dernière s'étant avérée positive, les travaux pour l'installation de ce nouveau radar photo fixe sont officiellement en cours et se dérouleront sur quelques semaines , peut-on lire dans un communiqué émis par le Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable émis mercredi matin.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaite ainsi sensibiliser les automobilistes à l’importance de respecter la limite de vitesse de 70 km/h.

Ce nouvel équipement permettra d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans ce secteur fort achalandé , peut-on lire.

Rappelons que lors de l’accident qui a décimé une famille à cet endroit l’an dernier, le conducteur fautif circulait à 130 km/h.

Changement de cap

Avant l'accident qui a mené à l’installation du radar photo, le MTQ n'avait pas considéré qu'un tel appareil pouvait être installé à cette intersection.

Les endroits désignés pour l’usage de ces technologies doivent présenter un problème récurrent d’accidents corporels graves liés à la vitesse ou à des passages interdits aux feux rouges, expliquait-on à Radio-Canada.

On estimait alors que les bons bilans routiers, de 2016 à 2020, disqualifiaient le secteur puisqu'il ne répondait pas aux critères de sélection pour la mise en place d'un radar photo. Selon le ministère, une vingtaine d'accidents s'étaient produits au cours de cette période, ne faisant que des blessés légers (3) et des dégâts matériels (15).

Avec les informations de David Rémillard