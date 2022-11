Les stations de ski de l’Ontario anticipent une saison achalandée

La saison de ski est amorcée à la station Mount Baldy de la région de Thunder Bay.

Après une semaine d’ouverture, les gens sont excités , notamment en raison du nouveau remonte-pente du centre, constate son copropriétaire Daniel Kardas, qui dit travailler presque sans relâche depuis quelques jours pour aménager et entretenir les pistes.

Les abonnements sont aussi en hausse, ce qui est un bonus. Avec la COVID, les deux dernières années ont été difficiles pour toutes les stations de ski , note-t-il.

À Mattawa, Dame Nature n’a pas encore été aussi clémente. Les travaux de préparation des pistes se poursuivent toujours à la station de ski Antoine Mountain.

Le centre espère pouvoir accueillir le public dès le 26 décembre.

Mais entre-temps, le téléphone ne dérougit pas, indique le gérant Serge Gingras.

Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des demandes, qui nous demandent si on a commencé à faire la neige, quand on va ouvrir, beaucoup de choses , fait-il savoir.

Il croit que cet enthousiasme laisse présager une saison encore plus achalandée.

« On va voir plus de gens qui veulent passer plus de temps dehors. Ils veulent être moins pris à l’intérieur dans des bâtiments, [ils veulent] passer du bon temps dans la nature, c’est la meilleure activité. »