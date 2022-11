Le Canada à la Coupe du monde de soccer est une source d’inspiration pour la jeunesse

L'Estrie compte beaucoup de joueurs de soccer et certains aspirent au plus au niveau. De voir l'équipe canadienne de retour parmi l'élite mondial avec des joueurs comme Jonathan David et Alphonso Davies est assurément inspirant pour eux.

Peu importe le sport, dès qu'on a des gens devant nous qui nous pavent la voie et qui nous démontrent que c'est possible, que le rêve que l'on a et que l'on caresse depuis longtemps il est atteignable. Comme le Canada est en train de démontrer , explique le président de Soccer Estrie, Richard Pierre-Gilles.

« C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui se voient dans le maillot national et ils se voient réaliser leur propre rêve aussi. » — Une citation de Richard Pierre-Gilles, président de Soccer Estrie

Bien que le Canada se trouve au 41e rang mondial, les chances que l'équipe progresse dans cette Coupe du monde sont réelles selon Richard Pierre-Gilles, qui a lui-même porté les couleurs de l'équipe nationale au milieu des années 80.

Déjà le parcours qu'ils ont fait pour se rendre là et puis les réussites qu'ils ont eues. On peut s'attendre à toutes sortes de choses parce que les grandes équipes, déjà comme on l'a vu à leur premier match, peuvent trébucher et on espère que le Canada pourra en tirer profit.

Richard Pierre-Gilles est président de Soccer Estrie. Il soutient que la présence du Canada à la Coupe du monde est une grande source d'inspiration pour les jeunes joueurs. Photo : Radio-Canada

Il est aussi d'avis que l'équipe d'entraîneurs est également un atout et pourra faire la différence.

On a une équipe d'entraîneurs expérimentés et qui saura aider pour la gestion des moments clés dans ces matchs-là. J'ai confiance en ça , assure M. Pierre-Gilles.

Selon lui, les joueurs devront jouer de façon compact, limiter les erreurs et saisir le peu d'occasions qui se présenteront devant le but.