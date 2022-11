Un Canac pourrait ouvrir ses portes à Magog dès 2024

Le changement d’usage vise notamment à permettre l’implantation d’une cour à bois dans le secteur.

Selon la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, les travaux pour construire la quincaillerie pourraient commencer dès ce printemps. Le projet a déjà été présenté aux résidents de la rue Giguère, située à proximité du lieu visé par l'entreprise. La mairesse et le conseiller du secteur, Samuel Côté, y ont en effet effectué du porte-à-porte pour discuter des mesures de mitigation proposées par Canac et la municipalité.

Ça fait plusieurs mois que nos équipes travaillent avec l’entreprise pour s’assurer que ça cohabite bien avec des clôtures antibruit, des bandes, une zone tampon de 40 mètres qui appartiennent à la Ville et qui va rester à l’état naturel, et un éclairage avec luminosité vers le bas pour ne pas avoir de nuisances lumineuses pour les gens qui vivent à proximité , énumère entre autres la mairesse.

Une consultation publique sur le projet est aussi prévue le 13 décembre à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville.

« On trouve que le projet est bien présentable au niveau de la population, mais on va en avoir le cœur net le 13 décembre lorsqu’on va présenter les détails de l’implantation, et toutes les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que derrière, les gens conservent une quiétude quand même. »