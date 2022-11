Vancouver approuve l’embauche de 100 policiers et de 100 infirmières en santé mentale

Le conseil municipal de Vancouver a voté mardi en faveur d’une motion pour embaucher plus de policiers et d'infirmières en santé mentale. Le maire, Ken Sim, avait fait campagne en promettant d'embaucher 100 agents et 100 infirmières supplémentaires pour des programmes qui répondent aux appels de santé mentale non urgents.

La conseillère Sarah Kirby-Yung a qualifié cette décision de mesure forte et audacieuse qui est nécessaire dans la ville. Vous ne pouvez pas mettre un prix sur la sécurité publique, et vous ne pouvez pas mettre un prix sur la santé mentale et le bien-être.

Les conseillers Adriane Carr, Pete Fry et Christine Boyle s'y sont opposés. Pete Fry et Adriane Carr ont tous deux soulevé des inquiétudes concernant l'augmentation des estimations budgétaires pour l'embauche de nouveaux policiers ainsi que d'infirmières en santé mentale.



La motion alloue 4,5 millions de dollars à la police et 1,5 million de dollars à la régie de santé Vancouver Coastal du budget de fonctionnement de la Ville pour commencer les embauches en janvier 2023. L'idée, qui devrait coûter 20 millions de dollars par an, a déjà fait l'objet de critiques importantes de la part de plusieurs personnes.

Hausse de 11,17 % du budget de fonctionnement de la police

Cette semaine, le service de police de Vancouver a présenté un rapport prévoyant un budget de fonctionnement de 383 138 062 dollars pour 2023, soit une augmentation de 11,17 % par rapport à 2022.

Le service de police de Vancouver demande également plus d'argent pour de nouvelles initiatives, notamment l'embauche de 20 professionnels civils, l'achat de téléphones cellulaires et le financement de centres de police communautaire.

Il estime que les nouvelles recrues à elles seules, 100 officiers et 20 civils, coûteront 15,7 millions de dollars supplémentaires.

Une présence policière anxiogène pour les personnes en crise, selon certains

Pour la présidente du BC Crisis Line Network, Stacy Ashton, le fait d'impliquer des agents lorsqu'une personne est en crise de santé mentale peut être extrêmement anxiogène si quelqu'un ne fait pas confiance à la police.

Lors de son passage mardi à l'émission The Early Edition, Stacy Ashton a indiqué que lorsque la police est appelée pour aider une personne en détresse mentale, cette personne est étiquetée comme connue de la police, ce qui signifie qu'elle recevra une réponse policière intensifiée la prochaine fois qu'elle sera en crise et cela créera un cycle.

Leur rôle est vraiment la sécurité publique. Leur rôle est en quelque sorte de contrôler la situation et d'amener les gens à se conformer à leurs instructions , précise Stacy Ashton à propos de la police. Et quand quelqu'un est en crise, il est hors de contrôle et la pire chose que vous puissiez faire à ce moment-là est de lui enlever encore plus de contrôle.

Une meilleure solution, selon elle, serait d’avoir des équipes de crise assistées par des pairs qui comprennent un professionnel de la santé mentale et un pair aidant ayant une expérience vécue des problèmes de santé mentale.

Selon Stacy Ashton, environ 50 % des personnes emmenées à l'hôpital par la police sont refoulées parce qu'elles ne remplissent pas les conditions pour recevoir de l'aide psychiatrique.

Avec des informations de La Presse canadienne, Akshay Kulkarni et l'émission The Early Edition