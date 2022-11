Surdoses mortelles : le CIUSSS avance la thèse de la polyconsommation

Les deux décès par surdose survenus dans la région au cours des derniers jours sont possiblement associés à de la polyconsommation, selon le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La polyconsommation est l'usage de plusieurs substances en même temps ou sur une courte période.

Ainsi, le CIUSSS a modifié mardi son alerte de surdose. Trois types de drogue y sont maintenant identifiés, soit des comprimés triangulaires blancs vendus comme du Dilaudid 8 milligrammes, de la cocaïne et du sirop de codéine.

Tout est à titre d’hypothèse, on attend des réponses supplémentaires , a indiqué en entrevue mardi Catherine Belley, directrice adjointe en réadaptation jeunesse et dépendance au CIUSSS , Catherine Belley.

Une première alerte avait été publiée vendredi au lendemain de la médiatisation du décès récent de deux jeunes de 18 ans et de 19 ans, à Chicoutimi et à Hébertville, qui auraient succombé à une surdose de drogue.

Un nombre stable

Par ailleurs, le nombre de surdoses constatées par année a peu changé depuis quatre ans dans la région.

Le nombre de décès par surdose est resté stable dans la région entre 2018 et 2021 et, selon les prévisions actuelles, cela sera également le cas en 2022 , a précisé par courriel Mélissa Bradette, conseillère cadre aux communications et relations médias au CIUSSS .

Décès avec cause probable d’intoxication suspectée aux drogues ou aux opioïdes Décès avec cause probable d’intoxication suspectée aux drogues ou aux opioïdes Année Cas probables 2018 14 2019 13 2020 16 2021 14

Toutefois, selon Catherine Belley, les besoins pour le traitement des dépendances sont en augmentation.