Le prix du stationnement et des amendes pourrait augmenter à Sherbrooke 

On a pris l’engagement de maintenir la hausse du compte de taxes à 3 %. Les gens veulent avoir un compte de taxes qui n’augmente pas trop en cette période d’inflation, et nous, on veut que ce soit constant et qu’il y ait une prévisibilité , souligne la mairesse, Évelyne Beaudin.

Le stationnement au centre-ville coûte 1,25 $ de l’heure, on est sous la moyenne quand on se compare, donc on s’est dit qu’on pourrait l’augmenter à 1,50 $ de l’heure. Pour les amendes [de stationnement], on était autour de 44 $ plus les frais, et là, on augmenterait, par exemple, à 49 $ , précise-t-elle.

« On le sait, les villes dépendent beaucoup de la taxe foncière, et je vous dirais que le réflexe facile est de dire "on a une nouvelle dépense, on va augmenter le compte de taxes." Nous, on veut changer cette dynamique-là. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Les permis de construction pourraient aussi être touchés par des hausses.

Quand on se comparait, encore une fois, on voyait qu’on était un peu en bas de la moyenne, donc on s’est dit qu’on pouvait aller chercher certains revenus. Il y en a beaucoup, des permis de construction. Certaines sources rapportent plus d’argent que d’autres, et ça, c’en est une , constate la mairesse.

Le budget doit être adopté par le conseil le 13 décembre.

Avec les informations de Jean Arel