Des écoles francophones aussi touchées par les absences à cause des virus respiratoires

Ça a commencé doucement et tout à coup, ça a été un gros boom. Début octobre, ça a commencé à grimper rapidement, les élèves ont eu la grippe, la gastroentérite et là dernièrement ce sont les virus respiratoires qui rentrent en force et les enfants semblent malades plus longtemps , décrit Lyne Bacon, directrice générale adjointe aux ressources humaines du conseil scolaire FrancoSud.

Alors est-ce qu’ils sont plus malades? C’est ce qu'on entend des parents, mais c’est peut-être qu’avec la pandémie, ils sont plus conscientisés à rester loin des autres lorsqu'on est malade. C'est peut-être un mélange des deux , ajoute-t-elle.

Elle estime que la situation reste gérable, malgré les absences. Le taux d’absentéisme est élevé, mais pas tragique. [En fonction] des écoles, on est autour de 13 ou 15 % et ce n’est pas forcément dans une classe, normalement c’est un peu partout, c’est plutôt par famille donc cela touche différentes classes ou niveaux, donc en ce moment, c’est gérable , dit-elle.

Les conseils scolaires doivent rapporter leur taux d’absentéisme quotidiennement au ministère de la Santé. Si le taux dépasse 10 %, le ministère fait une enquête et peut déclarer un statut d’éclosion dans une école. Une lettre est envoyée aux parents , explique Lyne Bacon. Ils nous demandent aussi de recommander aux parents d’augmenter les mesures sanitaires.

On augmente l’affichage sur le lavage des mains dans les écoles, on a renvoyé du liquide sanitaire et des masques dans les écoles, des mesures recommandées par le ministère , ajoute Lyne Bacon.

Pas de retour obligatoire du masque en classe

Comme le processus pour déclarer un statut d’éclosion peut prendre quelques jours, les écoles mettent généralement des mesures additionnelles en place avant. Il y a un délai. C’est à nous de mettre les mesures en place, dès qu’on voit que le taux d’absentéisme augmente. Tous les jours, on voit le taux d’absentéisme dans les écoles et quand on voit une augmentation dans une école, tout de suite on encourage que les mesures soient mises en place , dit Lyne Bacon.

La ministre de l’Éducation Adriana LaGrange a réitéré la semaine dernière que le gouvernement n’a pas l’intention de réimposer le port du masque dans les écoles. Chaque famille fait son choix et on respecte le choix. S’ils le portent, c’est accueilli avec respect , dit Lyne Bacon.

Ces hauts taux d'absentéisme forcent néanmoins les conseils scolaires à s’adapter. Chez FrancoSud, quelques classes ont été jumelées quand des suppléants n’étaient pas disponibles. Aucune école n’est passée en ligne, mais on a jumelé des classes parce qu’on a manqué de suppléants, on a mis deux petites classes ensemble. En temps d’équipe d’administration, c’est quelque chose dont on va discuter dans les prochaines semaines, quelles seraient les mesures extrêmes qu’on devrait déjà avoir de prêtes si on doit les mettre en place.

Ça brise la régularité de l’enseignement donc ça ralentit peut-être le processus. Si c’est à court terme et qu’on peut se rattraper, je pense que ça va aller. Si le petit virus dure très longtemps, je pense que c’est là qu’on pourrait voir un impact qui va s’ajouter à celui de la COVID-19.

Des parents sont partagés sur les solutions à apporter

Des parents de Calgary sont partagés sur un éventuel retour de mesures. Si certains d'entre eux pourraient être d’accord avec un retour temporaire du masque, beaucoup s’opposent à l’école à la maison. Le masque pour moi, je pense que cela doit rester une préférence personnelle , considère Christine Coco.

Ça pourrait être une bonne chose parce que depuis un certain temps les enfants tombent malades. J’en ai quatre et il y en a de malades , dit Pierre Daba. Par contre, il est opposé à un retour de l’école à la maison, même temporaire. Ça par contre, non, c’est compliqué avec mon travail , ajoute-t-il.