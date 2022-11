Jonquière-Médic redémarre et vise une clientèle plus vulnérable

Après deux ans d’interruption, Jonquière-Médic redémarre son service à domicile et cible dorénavant les clientèles plus vulnérables. L'organisation travaillera avec le Groupe de médecine familiale (GMF) de Jonquière, le CLSC et le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) pour diriger les patients.

Dorénavant, ce sont les personnes en perte d’autonomie sévère et à faible mobilité qui auront droit au service.

On a contacté plusieurs intervenants dans le domaine de la santé, y compris le ministre Christian Dubé, le CIUSSS et le GMF de Jonquière, dans un désir de maintenir nos services à la population. Nous maintenons nos services, mais ils seront modifiés , explique le docteur Claude Gagnon, administrateur de Jonquière-Médic, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par voie de communiqué, l’organisme de soins à domicile explique que l’interruption de service avait été rendue nécessaire en raison des mesures sanitaires mises en place par la Santé publique.

Le docteur Claude Gagnon est administrateur au sein de Jonquière-Médic. Photo : Radio-Canada

Un triage à la base

Par l’entremise de leurs infirmières, le CLSC , le GMF et GAP prendront des rendez-vous pour des patients en perte d’autonomie ou à mobilité réduite qui seront redirigés vers les médecins de Jonquière-Médic.

Autrefois, Jonquière-Médic fonctionnait de manière aléatoire. [...] C'était le premier arrivé, premier servi. Maintenant, il va y avoir un triage de fait à travers le GAP , le CLSC et le GMF et dans les différents programmes de maintien à domicile. On vise essentiellement une clientèle beaucoup plus vulnérable que la population moyenne , explique le docteur Claude Gagnon, administrateur de Jonquière-Médic.

Le conseil d’administration dit vouloir faire des propositions du gouvernement pour assurer la survie de Jonquière-Médic, fondé en 1982, pour les prochaines années.

Claude Gagnon souligne que Jonquière-Médic a 11 journées planifiées au cours du mois de décembre.

L’organisation est composée d’une voiture, d’un assistant médical et d’un médecin.